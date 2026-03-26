Interesul poartă fesul! Primul lucru făcut de Valentin Sanfira, după ce a aflat de la noi că soția Codruța divorțează de el

Faptul că unul dintre cele mai iubite cupluri din România divorțează nu mai este niciun secret. Valentin Sanfira și Codruța Filip și-au spus „adio” după un mariaj de cinci ani și i-au surprins pe fanii lor. După ce fosta concurentă de la Desafio a a confirmat separarea, artistul a făcut un gest neașteptat. Ce a publicat pe rețelele de socializare.

Povestea de dragoste dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip a ajuns la final, după un mariaj de aproximativ cinci ani care, mult timp, a părut unul stabil și discret. Cei doi au ales să meargă pe drumuri separate, iar semne ale rupturii au apărut și în mediul online, acolo unde au șters fotografiile în care apăreau împreună, gest care a alimentat rapid speculațiile despre o posibilă despărțire.

În urmă cu câteva zile, Codruța Filip a decis să spună lucrurilor pe nume și a confirmat oficial separarea pentru CANCAN.RO, oferind primele clarificări despre situația mariajului lor.

„Da, ne-am despărțit la începutul anului. Am decis că este cel mai bine să mergem pe drumuri separate. Nu mai formăm un cuplu, tot ce pot să spun este că mergem mai departe, cu respect reciproc unul față de celălalt. Nu vom mai merge la evenimente împreună, fiecare este pe nișa lui și suntem ok așa. Viața merge mai departe, cu bune, cu rele, le luăm cum vin. Sigur că sunt momente dificile prin care fiecare trebuie să treacă, dar se întâmplă. Am hotărât de comun acord să o luăm pe căi separate, a declarat Codruța Filip pentru CANCAN.RO.

Ce a făcut Valentin Sanfira după ce Codruța a anunțat divorțul

După ce Valentin Sanfira a aflat de la CANCAN.RO faptul că soția divorțează, a avut o reacție la care nu mulți s-ar fi așteptat. La scurt timp după apariția informațiilor, primul gest al cântărețului a fost să își promoveze concertul de la Sala Palatului.

Acesta a postat pe rețelele de socializare un videoclip dedicat evenimentului, alegând să se concentreze pe carieră și pe proiectele profesionale, în ciuda contextului personal delicat.

„Ne vedem la Sala Palatului pe 15 mai la concertul „Zestrea”. Eu am primit marele trofeu anul trecut și sunt recunoscător pentru tot.”, a transmis Valentin Sanfira pe rețelele de socializare, la scurt timp după ce Codruța anunța divorțul.

