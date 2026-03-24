Un nou divorț răsunător în showbiz! De această dată despărțirea neașteptată s-a produs între Codruța Filip și Valentin Sanfira. Ea este cea care a anunțat separarea și pare destul de hotărâtă. Care este prima decizie luată de Codruța după despărțirea de Valentin Sanfira? Majoritatea femeilor recurg la așa ceva după divorț.

Codruța Filip a luat prin surprindere pe toată lumea anunțând despărțirea de Valentin Sanfira. Aceștia aveau o relație de aproximativ opt ani, iar în anul 2022 și-au unit destinele și în mod oficial. Deși părea că relația lor este una solidă, se pare că acum s-a ajuns la divorț.

„Da, ne-am despărțit la începutul anului. Am decis că este cel mai bine să mergem pe drumuri separate. Nu mai formăm un cuplu, tot ce pot să spun este că mergem mai departe, cu respect reciproc unul față de celălalt. Nu vom mai merge la evenimente împreună, fiecare este pe nișa lui și suntem ok așa. Viața merge mai departe, cu bune, cu rele, le luăm cum vin. Sigur că sunt momente dificile prin care fiecare trebuie să treacă, dar se întâmplă. Am hotărât de comun acord să o luăm pe căi separate”, a declarat Codruța Filip, pentru CANCAN.RO.

Prima decizie luată de Codruța după despărțirea de Valentin Sanfira

După ce a anunțat divorțul, Codruța Filip nu a pierdut timpul și a făcut ce fac multe femeie în urma unei despărțiri grele. După un divorț, multe femei aleg să își schimbe radical stilul de viață, iar transformările sunt adesea spectaculoase. Pentru unele, separarea devine un nou început și o ocazie de a se redescoperi.

Astfel, adoptă obiceiuri mai sănătoase, își schimbă garderoba, își tund sau își vopsesc părul și acordă mai multă atenție propriei imagini. Pe lângă transformările de ordin estetic, multe femei aleg și un stil de viață mai echilibrat. Încep să facă sport, adoptă o alimentație sănătoasă și pun accent pe starea lor de bine.

Ei bine, se pare că și Codruța Filip a adoptat aceeași „strategie”, căci prima mișcare pe care a făcut-o a fost să dea fuga la sala de fitness. Echipată corespunzător și determinată, artista s-a pus pe treabă. S-a antrenat serios și le-a prezentat procesul și fanilor din mediul online.

Nu este singura care s-a închis în sală după despărțire. La fel a făcut și Maria Popovici după divorț și a marcat o transformare spectaculoasă. Iar exemplele pot continua. După divorțul de Alexandru Papadopol și Ioana Ginghină a trecut printr-o transformare și este acum cu mult mai încrezătoare. De asemenea, și Anamaria Prodan a bifat o schimbare de look mare după separarea de Laurențiu Reghecampf.

Ce făcea Valentin Sanfira în timp ce Codruța Filip anunța divorțul. Filmarea a fost făcută publică!

Ce avere au de împărțit Codruța Filip și Valentin Sanfira. Ce bunuri dețin cei doi, de fapt

