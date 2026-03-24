Ce făcea Valentin Sanfira în timp ce Codruța Filip anunța divorțul. Filmarea a fost făcută publică!

Valentin Sanfira și Codruța Filip au divorțat după 4 ani de relație și 4 de căsnicie. Artista a fost cea care a confirmat oficial separarea, în timp ce soțul ei habar nu avea de planurile iubitei sale. Ce făcea, de fapt, cântărețul în timp ce concurenta de la Desafio confirma sfârșitul relației?

Codruța Filip și Valentin Sanfira s-au despărțit la începutul acestui an (aparent de comun acord), separare care a fost confirmată abia acum. Cei doi au renunțat la proiectele muzicale pe care le aveau împrenă și au decis să își vadă separat de viața lor. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artista a confirmat divorțul de soțul ei.

Da, ne-am despărțit la începutul anului. Am decis că este cel mai bine să mergem pe drumuri separate. Nu mai formăm un cuplu, tot ce pot să spun este că mergem mai departe, cu respect reciproc unul față de celălalt. Nu vom mai merge la evenimente împreună, fiecare este pe nișa lui și suntem ok așa. Viața merge mai departe, cu bune, cu rele, le luăm cum vin. Sigur că sunt momente dificile prin care fiecare trebuie să treacă, dar se întâmplă. Am hotărât de comun acord să o luăm pe căi separate, a declarat Codruța Filip pentru CANCAN.RO.

Ce făcea Valentin Sanfira în timp ce Codruța Filip anunța divorțul

În timp ce Codruța Filip confirma sfârșitul căsniciei, Valentin Sanfira își vedea de activitățile obișnuite pe rețelele de socializare. Artistul își serba ziua de naștere a tatălui său, care a împlinit 73 de ani.

„La mulți ani, tată. Ți-a plăcut cadoul? Să fii sănătos. Tatăl meu este un om simplu de la țară și a făcut ce a putut. Noi suntem datori să-l iubim și să îi mulțumim. La mulți ani, tată”, a fost mesajul lui Valentin Sanfira.

Așa cum era de așteptat, artistul a fost luat prin surprindere de vestea divorțului de Codruța și a susținut că încă nu a avut timp să discute cu partenera lui. Mai mult de atât, acesta a mărturisit că nu este străin de „aberațiile” despre separare pe care partenera lui le tot spune de când a plecat să participe la Desafio. Separarea dintre cei doi a avut loc după întoarcerea Codruței s-a întors de la filmările show-ului din Thailanda.

„Eu nu am văzut nicio declarație, o să o întreb ce declarație a dat. Nu vreau să îmi citești ( n.r. declarațiile ei), o să vorbesc cu ea direct. Sunt aceleași povești de când a plecat în Desafio, numai aberații. Eu nu cred că a făcut ea declarații. Eu de ce nu știam?! O să mă întâlesc cu ea ca să văd despre ce este vorba. Nu am ce să comentez. O să vorbesc cu ea, nu cu alții”, a fost prima reacție a lui Valentin Sanfira pentru CANCAN.RO.

