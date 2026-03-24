Ce făcea Valentin Sanfira în timp ce Codruța Filip anunța divorțul. Filmarea a fost făcută publică!

De: Irina Vlad 24/03/2026 | 18:39
Valentin Sanfira și Codruța Filip au divorțat după 4 ani de relație și 4 de căsnicie. Artista a fost cea care a confirmat oficial separarea, în timp ce soțul ei habar nu avea de planurile iubitei sale. Ce făcea, de fapt, cântărețul în timp ce concurenta de la Desafio confirma sfârșitul relației?

Codruța Filip și Valentin Sanfira s-au despărțit la începutul acestui an (aparent de comun acord), separare care a fost confirmată abia acum. Cei doi au renunțat la proiectele muzicale pe care le aveau împrenă și au decis să își vadă separat de viața lor. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artista a confirmat divorțul de soțul ei.

Da, ne-am despărțit la începutul anului. Am decis că este cel mai bine să mergem pe drumuri separate. Nu mai formăm un cuplu, tot ce pot să spun este că mergem mai departe, cu respect reciproc unul față de celălalt.

Nu vom mai merge la evenimente împreună, fiecare este pe nișa lui și suntem ok așa. Viața merge mai departe, cu bune, cu rele, le luăm cum vin. Sigur că sunt momente dificile prin care fiecare trebuie să treacă, dar se întâmplă. Am hotărât de comun acord să o luăm pe căi separate, a declarat Codruța Filip pentru CANCAN.RO.

În timp ce Codruța Filip confirma sfârșitul căsniciei, Valentin Sanfira își vedea de activitățile obișnuite pe rețelele de socializare. Artistul își serba ziua de naștere a tatălui său, care a împlinit 73 de ani.

„La mulți ani, tată. Ți-a plăcut cadoul? Să fii sănătos. Tatăl meu este un om simplu de la țară și a făcut ce a putut. Noi suntem datori să-l iubim și să îi mulțumim. La mulți ani, tată”, a fost mesajul lui Valentin Sanfira.

Așa cum era de așteptat, artistul a fost luat prin surprindere de vestea divorțului de Codruța și a susținut că încă nu a avut timp să discute cu partenera lui. Mai mult de atât, acesta a mărturisit că nu este străin de „aberațiile” despre separare pe care partenera lui le tot spune de când a plecat să participe la Desafio. Separarea dintre cei doi a avut loc după întoarcerea Codruței s-a întors de la filmările show-ului din Thailanda.

„Eu nu am văzut nicio declarație, o să o întreb ce declarație a dat. Nu vreau să îmi citești ( n.r. declarațiile ei), o să vorbesc cu ea direct. Sunt aceleași povești de când a plecat în Desafio, numai aberații. Eu nu cred că a făcut ea declarații. Eu de ce nu știam?! O să mă întâlesc cu ea ca să văd despre ce este vorba. Nu am ce să comentez. O să vorbesc cu ea, nu cu alții”, a fost prima reacție a lui Valentin Sanfira pentru CANCAN.RO.

Valentin Sanfira a aflat din CANCAN.RO că soția l-a părăsit: „Eu de ce nu știam?!”

Au divorțat după Desafio! Codruța Filip, primele declarații despre despărțirea de Valentin Sanfira

 

Iți recomandăm
Insula Iubirii, varianta animată cu fructe: o nouă serie virală pe TikTok
Știri
Insula Iubirii, varianta animată cu fructe: o nouă serie virală pe TikTok
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 25 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Cioroianu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 25 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian…
Ședința de Guvern pentru criza carburanților, amânată: Măsurile privind prețurile și exporturile întârzie
Mediafax
Ședința de Guvern pentru criza carburanților, amânată: Măsurile privind prețurile și exporturile întârzie
După ce Gândul a scris că pagina Administrației Prezidențiale a rămas înzăpezită, în plină primăvară, imaginea a fost schimbată de Cotroceni
Gandul.ro
După ce Gândul a scris că pagina Administrației Prezidențiale a rămas înzăpezită, în...
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă, jignită pentru cum arată!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă, jignită pentru cum arată!
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră strategică înainte de asaltul asupra Iranului
Adevarul
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră...
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Digi24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Diana Șoșoacă, audiată în Parlamentul European. Decizie așteptată privind ridicarea imunității
Mediafax
Diana Șoșoacă, audiată în Parlamentul European. Decizie așteptată privind ridicarea imunității
Parteneri
Cine își mai aduce aminte de fosta soție a lui Cătălin Crișan? Ce s-a întâmplat cu Lucia Bubulac în ultimii ani. E total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de fosta soție a lui Cătălin Crișan? Ce s-a întâmplat...
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
Click.ro
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Digi 24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca Trump să facă anunțul
Digi24
„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca...
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce...
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Nu doar la TV! Unde poți vedea Turcia – România ca la stadion
go4it.ro
Nu doar la TV! Unde poți vedea Turcia – România ca la stadion
Capcana etichetelor BIO și Eco: Ce cumpărăm de fapt?
Descopera.ro
Capcana etichetelor BIO și Eco: Ce cumpărăm de fapt?
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Go4Games
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
După ce Gândul a scris că pagina Administrației Prezidențiale a rămas înzăpezită, în plină primăvară, imaginea a fost schimbată de Cotroceni
Gandul.ro
După ce Gândul a scris că pagina Administrației Prezidențiale a rămas înzăpezită, în plină primăvară,...
