Cum se purta Codruța Filip cu Valentin Sanfira când nu știa că e filmată. Adevărul din spatele aparențelor

Codruța Filip și Valentin Sanfira au pus punct mariajului lor după patru ani de căsnicie și opt ani de relație. Cea care a luat hotărârea de a divorța este cântăreața care a și făcut totul public pentru site-ul nostru. Vestea divorțului i-a luat prin surprindere pe fanii cuplului, dar și pe artist. Codruța Filip și Valentin Sanfira nu împărțeau doar viața personală, ci și pe cea profesională. Erau mereu împreună la evenimente și filmări pentru emisiuni, iar timpul petrecut departe unul de celălalt pare că și-a spus cuvântul. Iată însă cum se comportau cei doi în urmă cu mai multă vreme. CANCAN.RO vă prezintă imagini de senzație!

În timp ce pentru unii primăvara vine cu relații noi, pentru alții anunță separări inevitabile. În cea de-a doua categorie sunt și Valentin Sanfira și Codruța Filip care au decis să pună punct mariajului lor și să își vadă fiecare de viață. Tensiunile între ei au apărut în urmă cu mai multă vreme și cântăreau greu, însă punctul de cotitură în mariajul lor ar fi fost plecarea Codruței la Desafio Aventura. Despărțiți de o distanță de mii de kilometri și fără posibilitatea de a comunica, relația lor a erodat și mai mult, iar în momentul în care cântăreața a revenit acasă, cei doi s-au despărțit. Răceala dintre ei nu a fost de ieri, de azi, ci de mai multă vreme, căci apropiații ne-au dezvăluit că lucrurile păreau să scârțâie în ultima perioadă.

Cum se comportau Codruța Filip și Valentin Sanfira când nu știau că sunt filmați

În urmă cu câteva luni, Valentin Sanfira și Codruța Filip au participat împreună în cadrul unei emisiuni tv. Nimic neobișnuit până aici, doar știm că cei doi sunt nu doar soț și soție, ci și parteneri de scenă. Au ajuns în parcarea televiziunii cu mașini separate, semn că fiecare venea dintr-o altă direcție. Primul a ajuns el, iar la câteva minute dpă și-a făcut apariția și Codruța, care s-a dat rapid jos de la volanul mașinii sale roșii ca focul și s-a îndreptat către soțul ei. Valentin o aștepta pentru a-l ajuta cu haina.

Ca o soție grijulie și atentă la partenerul ei, Codruța a luat rola de scame și s-a ocupat rapid de cămașa soțului. În semn de mulțumire, Valentin o sărută pe soția lui, apoi cei doi se îndreaptă către intrarea în sediul televiziunii. Gesturile lor demonstrează că între ei domnea intimitatea specifică unui cuplu apropiat, iar nimic nu părea să prevestească divorțul. În ultima perioadă însă, aceste gesturi ar fi lipsit cu desăvârșire în cuplul lor, iar răceala și-a spus cuvântul.

Ea – toată un zâmbet, el – retras

Nu am putut trece cu vederea nici ținuta Codruței Filip. Soția lui Valentin Sanfira era îmbrăcată sexy, cu un corset negru cu pietre, un sacou negru elegant și o fustă verde electric, vestimentație care îi scotea în evidență silueta. În picioare avea o pereche de teniși Gucci și o plasă în care, cel mai probabil, judecând după ținuta elegantă avea o pereche de pantofi cu toc pentru filmare. Ea merge înaintea lui spre sediul televiziunii, iar Valentin o urmează.

Ajunși la ușa de intrare, Valentin Sanfira și Codruța Filip au stat câteva minute de vorbă cu un coleg. Remarcăm că artista era foarte volubilă și zâmbitoare, însă, chiar și în mijlocul zâmbetelor, micile gesturi care în trecut trădau armonia dintre ei păreau să lipsească.

