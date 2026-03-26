Valentin Sanfira s-a iubit în secret cu Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil

Vestea că Valentin Sanfira și Codruța Filip s-ar fi despărțit a luat prin surprindere pe toată lumea, mai ales că cei doi păreau un cuplu solid, cu planuri serioase de viitor. Relația lor era una discretă, dar plină de momente frumoase, motiv pentru care zvonurile separării au stârnit numeroase reacții.

În acest context, a ieșit la iveală și trecutul amoros al artistului. Înainte de povestea de dragoste cu Codruța Filip, Valentin Sanfira a avut o relație cu Gabriela Prisăcariu, actuala soție a lui Dani Oțil.

Relația dintre Valentin Sanfira și Gabriela Prisăcariu a durat câteva luni, însă a fost una intensă. Modelul îl însoțea frecvent pe artist la spectacole, îi pregătea pachețelul cu mâncare. Cei doi dădeau impresia unui cuplu îndrăgostit, însă drumurile lor s-au separat, fiecare continuându-și viața alături de altcineva.

„Au fost împreună mai multe luni, era dragoste mare intre ei. Gabriela îl mai însoțea pe Valentin la spectacole, uneori îi aducea și pachețel cu mâncare la filmări. După ce s-au despărțit, amândoi și-au sters toate pozele în care apăreau împreună de pe conturile de socializare.”, se spunea la acel moment despre Valentin Sanfira și Gabriela Prisăcariu.

După despărțirea de cântăreț, modelul a început să aibă o relație cu Dani Oțil, îndrăgitul prezentator al matinalului de la Antena 1. Cei doi formează un cuplu încă din 2018, iar în 2021 și-au oficializat relația printr-o căsătorie civilă. Tot în același an au devenit părinții unui băiețel, pe nume Tiago.

Ce spunea Valentin Sanfira despre Codruța Filip la începutul relației

Valentin Sanfira a povestit cu sinceritate cum a început povestea sa de dragoste cu Codruța Filip, mărturisind că a fost cucerit din prima clipă de frumusețea și farmecul artistei. Cei doi s-au întâlnit într-un context profesional, însă pentru el a fost dragoste la prima vedere.

Deși debutul relației ar fi putut avea loc într-un cadru elegant, interpretul de muzică populară a ales un scenariu mult mai simplu și autentic: a invitat-o la o shaorma. Întâlnirea, lipsită de pretenții, s-a transformat într-un moment memoral, când au mâncat copios.

„Ne-am întâlnit la o emisiune și m-am îndrăgostit pe loc. M-am dus la ea, i-am făcut complimente, s-a uitat la mine și mi-a zis că nu sunt sănătos. Apoi i-am scris pe Instagram și am ieșit împreună cam după o lună. Mi-a dat cu flit mult timp. Dar am scos-o la shaorma. Îmi place mult și d-aia mă însor, mi-am cam dorit lucrul ăsta pentru că am făcut cam toate nebuniile.”, spunea Valentin Sanfira în urmă cu ceva timp.

