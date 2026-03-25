Drama neștiută a lui Valentin Sanfira. Decizia care le-a schimbat radical viața părinților lui

Valentin Sanfira este acum în centrul atenției din cauza divorțului de Codruța Filip, însă puțini sunt cei care știu mai multe lucruri despre el sau familia sa. Artistul și-a deschis sufletul și a vorbit despre drama ce i-a măcinat părinții. Ce s-a întâmplat în familia lui Valentin Sanfira?

În urmă cu ceva timp, Valentin Sanfira vorbea deschis despre problemele din familia sa. Acesta s-a deschis și a vorbit despre greutățile prin care au trecut părinții lui. Mama artistului s-a căsătorit la vârsta de 15 ani, asta pentru ca mama ei, care a fost răpusă de cancer, să apuce să o vadă mireasă.

Părinții lui Valentin Sanfira și-au întemeiat o familie de tineri, însă multă vreme au avut o durere mare pe suflet. Aceștia își doreau copii, dar dorința nu a fost deloc ușor de îndeplinit. După numeroase tratamente au renunțat la idee și au decis să adopte.

„Părinții mei nu au putut să facă copii o perioadă destul de lungă. Au tot făcut tratamente, mama a făcut multe tratamente pentru a putea avea copii, medicii îi spuneau că o să aibă, dar mai greu. După o perioadă au renunțat. L-au înfiat pe fratele meu, la două săptămâni l-au luat din spital. A fost abandonat la naștere. Mama lui a venit doar să semneze. După 2 ani, mama a rămas însărcinată cu fratele meu mijlociu, Alin, și la patru ani diferență am venit și eu”, declara Valentin Sanfira, în urmă cu ceva timp, în cadrul emisiunii, „Online Story by Cornelia Ionescu”.

Drama trăită de părinții lui Valentin Sanfira

De asemenea, părinții lui Valentin Sanfira au mai trecut printr-o mare suferință când fiul lor adoptiv a ajuns la vârsta de 15 ani. Atunci a aflat că este adoptat, și-a căutat mama biologică și a decis să se mute împreună cu ea.

Hotărârea luată de acesta a reprezentat o durere imensă pentru părinții lui Valentin Sanfira. Vreme de un an băiatul a fost plecat de acasă, însă în cele din urmă s-a întors la părinții adoptivi.

„Nu s-au făcut niciodată diferențe și încercăm să nu se facă. Cei care vor să adopte un copil e foarte important să se gândească că oricât l-ar crește, oricât de bine l-ar educa, genele rămân. A aflat în clasa a IX-a că e înfiat. Și-a găsit mama biologică. Și-a dorit să o găsească. Mamei i-a fost greu și tatălui. Să crești un copil până la 15 ani și să plece. Numai că nu a ținut cu mama biologică. (…) S-a întors acasă. Era la liceu la Craiova, stătea la cămin. Și a zis că vrea să stea la mama lui. Îmi aduc aminte când a plecat, a luat covorul cel mai bun, haine, veselă, ce aveam mai bun. Țin minte că s-a întors cu o parte din ele, un an a stat”, a mai spus Valentin Sanfira.

