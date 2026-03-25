Drama neștiută a lui Valentin Sanfira. Decizia care le-a schimbat radical viața părinților lui

De: Alina Drăgan 25/03/2026 | 23:34
Drama trăită de părinții lui Valentin Sanfira /Foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Valentin Sanfira este acum în centrul atenției din cauza divorțului de Codruța Filip, însă puțini sunt cei care știu mai multe lucruri despre el sau familia sa. Artistul și-a deschis sufletul și a vorbit despre drama ce i-a măcinat părinții. Ce s-a întâmplat în familia lui Valentin Sanfira?

În urmă cu ceva timp, Valentin Sanfira vorbea deschis despre problemele din familia sa. Acesta s-a deschis și a vorbit despre greutățile prin care au trecut părinții lui. Mama artistului s-a căsătorit la vârsta de 15 ani, asta pentru ca mama ei, care a fost răpusă de cancer, să apuce să o vadă mireasă.

Părinții lui Valentin Sanfira și-au întemeiat o familie de tineri, însă multă vreme au avut o durere mare pe suflet. Aceștia își doreau copii, dar dorința nu a fost deloc ușor de îndeplinit. După numeroase tratamente au renunțat la idee și au decis să adopte.

„Părinții mei nu au putut să facă copii o perioadă destul de lungă. Au tot făcut tratamente, mama a făcut multe tratamente pentru a putea avea copii, medicii îi spuneau că o să aibă, dar mai greu.

După o perioadă au renunțat. L-au înfiat pe fratele meu, la două săptămâni l-au luat din spital. A fost abandonat la naștere. Mama lui a venit doar să semneze. După 2 ani, mama a rămas însărcinată cu fratele meu mijlociu, Alin, și la patru ani diferență am venit și eu”, declara Valentin Sanfira, în urmă cu ceva timp, în cadrul emisiunii, „Online Story by Cornelia Ionescu”.

Valentin Sanfira /Foto: Instagram

Drama trăită de părinții lui Valentin Sanfira

De asemenea, părinții lui Valentin Sanfira au mai trecut printr-o mare suferință când fiul lor adoptiv a ajuns la vârsta de 15 ani. Atunci a aflat că este adoptat, și-a căutat mama biologică și a decis să se mute împreună cu ea.

Hotărârea luată de acesta a reprezentat o durere imensă pentru părinții lui Valentin Sanfira. Vreme de un an băiatul a fost plecat de acasă, însă în cele din urmă s-a întors la părinții adoptivi.

„Nu s-au făcut niciodată diferențe și încercăm să nu se facă. Cei care vor să adopte un copil e foarte important să se gândească că oricât l-ar crește, oricât de bine l-ar educa, genele rămân. A aflat în clasa a IX-a că e înfiat. Și-a găsit mama biologică. Și-a dorit să o găsească. Mamei i-a fost greu și tatălui. Să crești un copil până la 15 ani și să plece.

Numai că nu a ținut cu mama biologică. (…) S-a întors acasă. Era la liceu la Craiova, stătea la cămin. Și a zis că vrea să stea la mama lui. Îmi aduc aminte când a plecat, a luat covorul cel mai bun, haine, veselă, ce aveam mai bun. Țin minte că s-a întors cu o parte din ele, un an a stat”, a mai spus Valentin Sanfira.

 

CITEȘTE ȘI:

Valentin Sanfira mai poartă sau nu verigheta? Avem imaginea! Codruța a renunțat deja la ea

Codruța Filip, ex-soția lui Valentin Sanfira, despre problemele din familie: „E imposibil"

 

Foto: Instagram

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Codruța Filip, mesaj cu subînțeles pentru Valentin Sanfira după anunțul divorțului: ”Nimeni nu joacă mai bine rolul de victimă”
Știri
Codruța Filip, mesaj cu subînțeles pentru Valentin Sanfira după anunțul divorțului: ”Nimeni nu joacă mai bine rolul de…
Generația care repara lucruri a dispărut. Psihologii spun că omenirea pierde treptat o abilitate esențială
Știri
Generația care repara lucruri a dispărut. Psihologii spun că omenirea pierde treptat o abilitate esențială
Iranul anunță ce „țări prietenoase” pot trece prin Strâmtoarea Ormuz. Avertismente pentru Europa și SUA
Mediafax
Iranul anunță ce „țări prietenoase” pot trece prin Strâmtoarea Ormuz. Avertismente pentru Europa...
Localitățile din România care rămân fără apă potabilă. Cât vor dura lucrările
Gandul.ro
Localitățile din România care rămân fără apă potabilă. Cât vor dura lucrările
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au...
Cine este creatoarea de modă care a îmbrăcat-o pe Mirabela Grădinaru la Washington
Adevarul
Cine este creatoarea de modă care a îmbrăcat-o pe Mirabela Grădinaru la Washington
VIDEO O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din avion în urma accidentului de la New York
Digi24
VIDEO O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din...
Reuters. Volodimir Zelenski acuză SUA că leagă garanțiile de securitate de cedarea Donbasului
Mediafax
Reuters. Volodimir Zelenski acuză SUA că leagă garanțiile de securitate de cedarea Donbasului
Parteneri
Problemele de sănătate cu care s-a întors Codruța Filip de la Desafio! Abia acum a dezvăluit tot, după ce a divorțat: „Nu a fost zi să nu plâng”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Problemele de sănătate cu care s-a întors Codruța Filip de la Desafio! Abia acum a...
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Surse din Pro TV, dezvăluiri de senzație despre separarea momentului! Ce s-ar fi petrecut între Codruța și Valentin Sanfira, după Desafio: „Nu i-a picat bine că el părea distant”
Click.ro
Surse din Pro TV, dezvăluiri de senzație despre separarea momentului! Ce s-ar fi petrecut între...
Reacția Rusiei la planul american în 15 puncte pentru războiul din Iran
Digi 24
Reacția Rusiei la planul american în 15 puncte pentru războiul din Iran
„Va începe o panică în toată regula”. Prețul barilului de petrol produs în Orientul Mijlociu a ajuns la un nivel record
Digi24
„Va începe o panică în toată regula”. Prețul barilului de petrol produs în Orientul Mijlociu...
Criza auto 2026: Furnizorii români se orientează spre apărare, firme din ecosistemele Dacia sau Mercedes-Benz
Promotor.ro
Criza auto 2026: Furnizorii români se orientează spre apărare, firme din ecosistemele Dacia sau Mercedes-Benz
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Bubulino, voiam să fie o surpriză, dar… Îți place Madridul?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Bubulino, voiam să fie o surpriză, dar… Îți place Madridul?
Cele mai populare smartphone-uri din România, mai scumpe decât în anii trecuți
go4it.ro
Cele mai populare smartphone-uri din România, mai scumpe decât în anii trecuți
Cum a ajuns un mare filosof să fie condamnat de propriul discipol
Descopera.ro
Cum a ajuns un mare filosof să fie condamnat de propriul discipol
Una dintre primele serii de jocuri MMORPG din istorie se întoarce
Go4Games
Una dintre primele serii de jocuri MMORPG din istorie se întoarce
Localitățile din România care rămân fără apă potabilă. Cât vor dura lucrările
Gandul.ro
Localitățile din România care rămân fără apă potabilă. Cât vor dura lucrările
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 26 martie 2026. Zodia care rezolvă o problemă veche
Horoscop 26 martie 2026. Zodia care rezolvă o problemă veche
Codruța Filip, mesaj cu subînțeles pentru Valentin Sanfira după anunțul divorțului: ”Nimeni nu ...
Codruța Filip, mesaj cu subînțeles pentru Valentin Sanfira după anunțul divorțului: ”Nimeni nu joacă mai bine rolul de victimă”
Generația care repara lucruri a dispărut. Psihologii spun că omenirea pierde treptat o abilitate esențială
Generația care repara lucruri a dispărut. Psihologii spun că omenirea pierde treptat o abilitate esențială
„Regele” super-mașinilor din România a încercat o combinație, dar i-a ieșit prost! Ferrari-ul ...
„Regele” super-mașinilor din România a încercat o combinație, dar i-a ieșit prost! Ferrari-ul SF90 Stradale, Rolls-Royce-ul Cullinan + un Lamborghini Revuelto l-au “înfundat”
Carmen Harra, previziune îngrijorătoare pentru România: ”Pericol fără precedent”
Carmen Harra, previziune îngrijorătoare pentru România: ”Pericol fără precedent”
Primele Doamne ale României, sub lupa lui Adrian Oianu. Verdictul care va stârni controverse
Primele Doamne ale României, sub lupa lui Adrian Oianu. Verdictul care va stârni controverse
Vezi toate știrile