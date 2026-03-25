Codruța Filip, ex-soția lui Valentin Sanfira, despre problemele din familie: „E imposibil”

Relația dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira a fost, pentru o perioadă îndelungată, una dintre cele mai apreciate din showbizul românesc, fiind urmărită cu interes de public și admirată pentru aparența de stabilitate și echilibru. Însă, după ani în care au trăit împreună și au colaborat, se pare că cei doi au ales să divorțeze și să meargă pe drumuri separate.

Povestea lor de iubire a fost marcată de o evoluție vizibilă, în care ambii parteneri au acumulat experiențe și au învățat lecții importante despre compromis, comunicare și sprijin reciproc. Relația lor a fost percepută ca fiind una matură, în care ambii au încercat să construiască pe termen lung, punând accent pe ideea de familie și pe responsabilitățile care vin odată cu aceasta.

Ce au transmis cei doi despre problemele din familie

În perioada în care formau un cuplu, atât Codruța Filip, cât și Valentin Sanfira au abordat în mod frecvent subiecte legate de relații, punând accent pe dificultățile reale care pot apărea între parteneri. Aceștia au subliniat ideea că orice relație, indiferent de natura ei, implică efort, răbdare și capacitatea de a depăși momentele tensionate. În viziunea lor de atunci, stabilitatea unui cuplu nu era definită doar de momentele frumoase, ci mai ales de modul în care partenerii gestionează situațiile dificile.

”În orice relație, și de prietenie, și familie și cu un om de pe stradă. Oamenii renunță prea ușor. Dacă a venit cineva și ți-a zis o prostie, până să vezi tu dacă e adevărată sau nu, gata, divorțul la ușă sau despărțirea. Cred că fiecare om în familia lui, în viața lui privată, are niște limite, are o soție sau un soț care trebuie să știe să îl asculte și să îl sprijine, că despre asta este familia. Familia este ceva mai mult decât o relație și de asta mulți nu rezistă, pentru că ei cred că o familie este o relație în care am semnat niște acte”, a transmis Valentin Sanfira în trecut.

În același timp, perspectiva asupra căsniciei promovată de cei doi era una care depășea ideea formală a unui angajament oficial. Relația era văzută ca un parteneriat complex, bazat pe înțelegere și implicare constantă. Se evidenția faptul că multe cupluri ajung să se confrunte cu probleme din cauza lipsei de comunicare sau a tendinței de a renunța prea ușor atunci când apar conflicte.

Un alt aspect important care a fost adus în discuție în trecut de cei doi artiști a fost legat de modul în care oamenii percep confortul într-o relație. Se contura ideea că, uneori, partenerii rămân împreună mai degrabă din obișnuință sau pentru stabilitate materială, decât dintr-o dorință autentică de a construi și de a evolua împreună.

”Important este să discuți orice problemă ai. Comunicarea este primordială în orice relație. Toți avem probleme, în fiecare familie există câte o ceartă, câte o discuție, e imposibil”, a declarat Codruța Filip.

