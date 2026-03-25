Motivul neobișnuit pentru care Codruța Filip și-a păstrat numele de fată, chiar și după ce s-a măritat cu Valentin Sanfira

Anul 2026 pare să fie anul divorțurilor, iar în „trend” s-au înscris recent și Codruța Filip și Valentin Sanfira. Cei doi și-au spus adio și au anunțat recent despărțirea. Deși acum nu mai formează un cuplu, Codruța Filip a impus limite clare în căsnicia ei încă de la început. Care este motivul pentru care artista și-a păstrat numele de fată și după căsătorie?

Codruța Filip a luat prin surprindere pe toată lumea anunțând despărțirea de Valentin Sanfira. Aceștia aveau o relație de aproximativ opt ani, iar în anul 2022 și-au unit destinele și în mod oficial. Deși părea că relația lor este una solidă, se pare că acum s-a ajuns la divorț.

De ce și-a păstrat Codruța Filip numele de fată după căsătorie

După ce a anunțat separarea de Valentin Sanfira, Codruța Filip a trecut imediat la treabă și a șters orice amintire a fostului partener. De pe rețelele sociale au dispărut fotografiile de cuplu, iar artista și-a schimbat și numele.

Dacă până acum numele după care artista putea să fie găsită pe rețele sociale era „Codruța Filip Sanfira”, acum cântăreața a tăiat numele fostului soț și apare doar „Codruța Filip”.

De asemenea, artista a luptat să își păstreze numele de fată și după căsătorie. Aceasta a fost una dintre dorințele ei principale. Recent, în cadrul unui podcast, cântăreața a explicat faptul că a ținut morțiș ca după căsătorie să își păstreze numele de fată, deoarece a dorit să ducă numele familiei ei mai departe.

Se pare că nimeni din familia extinsă nu a avut un băiat care să ducă numele mai departe, așa că artista a luat problema în propriile mâini.

„Îmi doresc, la un moment dat, și o fetiță. Primordial însă este să fie băiat și să îl cheme Filip. Nouă ne-a plăcut atât de mult numele, încât pe bunicul din partea tatălui l-a chemat Filip Filip. La noi, nu știu care e faza, dar toți verișorii mei au făcut fete. Nu avem un băiat în familie. Eu trebuie să sparg gheața. Cineva trebuie să ducă numele mai departe. De-aia mi-am și păstrat numele”, a declarat Codruța Filip, în cadrul podcast-ului realizat de Nicoleta Luciu.

