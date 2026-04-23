Când se va termina războiul din Ucraina? Celebrul astrolog Vlad Ross a oferit răspunsul

Când se va termina războiul din Ucraina? Astrologul ucrainean Vlad Ross a oferit o serie de predicții referitoare la finalul războiului pornit de Rusia, iar informațiile date de el i-au surprins pe mulți.

Potrivit tsn.ua, astrologul spune că războiul ar putea ajunge la un punct de cotitură în septembrie 2026, dar că, odată cu venirea lui aprilie, șansele unui armistițiu scad mult.

Când se va termina războiul din Ucraina?

Potrivit lui, există o altă dată de încheiere a războiului, una mult mai sigură.

„Ciclul lui Jupiter se încheie la sfârșitul anului 2029, deci termenul limită, acordurile de pace pot fi semnate în 2029. Acesta este termenul limită. Dar mai este septembrie 2026. Negocierile ar putea fi reluate la mijlocul lunii septembrie, până la sfârșitul lunii septembrie”, spune Vlad Ross.

În același timp, el nu exclude posibilitatea unei provocări hibride din partea Rusiei împotriva țărilor baltice în august 2026.

Ce urmează în războiul din Ucraina?

Revenind la problema războiului Rusiei împotriva Ucrainei, astrologul spune că nu este exclusă opțiunea declarării mobilizării generale în Rusia.

„Fie declară o mobilizare generală, după care Putin va fi răsturnat, fie nu o declară, după care frontul lor se va prăbuși. Prognoza mea: în septembrie-octombrie putem prăbuși frontul ocupanților și începem să ajungem la granițele din 1991 și la Crimeea”, spune astrologul.

În același timp, el adaugă că au existat oportunități de a stabili un armistițiu în februarie și martie 2026, dar acestea au fost ratate.

„Odată ce a început aprilie, nu mai există negocieri. Dar garantez «ironic» că, de îndată ce începe perioada lui Saturn, în 2030, cu siguranță nu va fi război. Perioada lui Jupiter a început în septembrie 2021. Rusia nu ne-a atacat atunci, dar s-a luat decizia de a ataca, așa cum au sugerat publicații cunoscute. Perioada teribilului Jupiter, care se află în «casa morții», a distrugerii și a războiului, se încheie în noiembrie-decembrie 2029”, spune Ross.

