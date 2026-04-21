O avere pentru un apartament. Rinat Akhmetov a plătit 471 de milioane de euro pentru o proprietate în Monaco

De: Andreea Stăncescu 21/04/2026 | 15:12
Rinat Akhmetov și-a cumpărat o locuință de vis în Monaco / Profimedia

Unul dintre cei mai bogați oameni din lume a reușit să atragă atenția cu o achiziție impresionantă: se spune că a cumpărat una dintre cele mai scumpe proprietăți rezidențiale din istorie. Este vorba despre miliardarul ucrainean Rinat Akhmetov, care a investit o sumă uriașă într-un apartament de lux situat în celebrul principat Monaco.

Locuința, evaluată la aproximativ 471 de milioane de euro, se află într-un complex exclusivist din zona Mareterra, un proiect modern construit pe teren recuperat din mare și inaugurat recent. Apartamentul este amplasat într-o clădire de top și se întinde pe cinci niveluri, având nu mai puțin de 21 de camere. Suprafața depășește 2.500 de metri pătrați, fără a include terasele generoase care oferă o priveliște spectaculoasă asupra Mării Mediterane.

Proprietatea este dotată cu facilități de lux, printre care o piscină privată, jacuzzi și mai multe locuri de parcare. Achiziția a fost realizată prin intermediul companiei sale, System Capital Management, care gestionează investițiile internaționale ale miliardarului.

Valoarea tranzacției plasează această achiziție printre cele mai mari din istoria imobiliarelor, depășind alte vânzări celebre din orașe precum Londra sau New York. Monaco rămâne una dintre cele mai scumpe piețe imobiliare din lume, datorită dimensiunii reduse și statutului de paradis fiscal, atrăgând constant investitori extrem de bogați.

Averea lui Rinat Akhmetov este estimată la peste 7 miliarde de dolari și provine din investiții în industrie, energie și minerit. De-a lungul timpului, acesta a mai făcut achiziții impresionante, inclusiv proprietăți de lux pe Riviera Franceză și în Londra.

 

