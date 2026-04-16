Acasă » Știri » Știri externe » Cartierul secret al miliardarilor care a fost ascuns timp de decenii pe Google Maps. Cum a reușit un influencer să-l expună

Cartierul secret al miliardarilor care a fost ascuns timp de decenii pe Google Maps. Cum a reușit un influencer să-l expună

De: Daniel Matei 16/04/2026 | 22:50
Sursă: Captură YouTube

O enclavă ultrabogată din statul Minnesota, numită North Oaks, este atât de discretă și exclusivistă încât are reputația de a fi singura comunitate care nu apare pe Google Maps. Însă lucrurile s-au schimbat recent, după ce un influencer a devenit viral folosind o dronă pentru a cartografia zona, marcând astfel sfârșitul unei campanii de „invizibilitate” digitală care a durat zeci de ani.

North Oaks este considerată una dintre cele mai bogate comunități din SUA, locuită în mare parte de directori de companii și persoane cu averi considerabile. Cu toate acestea, zona a fost ținută departe de ochii publicului printr-o serie de măsuri legale și de securitate neobișnuite. Spre deosebire de alte cartiere de lux, North Oaks nu este oficial o comunitate închisă, dar funcționează ca una: toate drumurile sunt proprietate privată, deoarece limitele terenurilor au fost extinse astfel încât să includă și străzile, scrie New York Post.

Cum a reușit un influencer să schimbe situația

Imaginile, postate pe YouTube de influencerul Chris Parr, arată rânduri întregi de locuințe întinse, de milioane de dolari, drumuri curățate impecabil și semne „acces interzis” la fiecare intrare, iar filmarea a devenit virală.

Discreția comunității North Oaks ar putea fi surprinzătoare, având în vedere că această „fortăreață” se numără printre cele mai bogate zone din SUA, cu zeci de proprietăți somptuoase listate la prețuri de peste 800.000 de dolari pe platforme imobiliare precum Zillow. Anul trecut, o locuință cu cinci dormitoare și șapte băi, situată pe strada Evergreen nr. 16, a fost scoasă la vânzare pentru aproape 3,5 milioane de dolari.

„Există percepția că mulți directori și CEO ai companiilor din Minnesota locuiesc în North Oaks”, a declarat Carr, menționând că, în ciuda reputației sale, „mulți locuitori din Minnesota nici măcar nu știu de existența sa”.

Locuitorii își cartierul sub control strict prin diverse măsuri, inclusiv cititoare de plăcuțe de înmatriculare și camere de supraveghere care monitorizează pe oricine intră sau iese din zonă. Deși nu este o comunitate închisă propriu-zis, dezvoltatorii au mutat legal limitele fiecărei proprietăți astfel încât să includă și străzile, ceea ce înseamnă că North Oaks este, în mod efectiv, lipsit de drumuri publice.

În 2008, această comunitate izolată a demonstrat că nici măcar giganții tehnologici internaționali nu sunt exceptați de la regulile sale. Consiliul local din North Oaks a amenințat Google cu un proces după ce a descoperit că zona era vizibilă prin funcția Google Street View, care arată proprietățile la nivelul solului, potrivit CBC. Într-o scrisoare, aceștia au amenințat că vor acuza compania de încălcarea proprietății dacă nu elimină imaginile și nu șterge datele.

Influencerul a profitat însă de o portiță legală: spațiul aerian nu aparține comunității. A avut nevoie doar de acces în cartier, pe care l-a şi obţinut uşor contra sumei de 10 dolari. O rezidentă i-a permis intrarea într-un parc, de unde a început să filmeze. Cum era de aşteptat, locuitorii din North Oaks nu au fost deloc încântaţi să le fie perturbată liniştea, iar asociaţia proprietarilor a demarat acţiuni legale.

CITEȘTE ȘI:

Burj Al Arab se închide! Care este motivul

Divorț super secret în showbiz! Celebra actriță s-a despărțit de soț și și-a făcut cont pe o platformă controversată

Tags:

