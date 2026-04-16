Burj Al Arab se închide! Care este motivul

Hotelul de lux Burj Al Arab din Dubai va fi închis pe durata unei renovări majore care ar urma să dureze un an și jumătate, au informat surse din interior. Decizia vine într-un moment în care turismul din regiune a scăzut puternic din cauza războiului pornit de SUA și Israel împotriva Iranului, scrie Reuters.

Proprietarul hotelului, Jumeirah, a transmis într-un comunicat că lucrările vor fi realizate în etape, pe parcursul a aproximativ 18 luni, și vor fi coordonate de arhitectul de interior stabilit la Paris, Tristan Auer. Compania nu a precizat oficial că proprietatea va fi închisă în timpul renovării.

Burj Al Arab se închide

Potrivit unui angajat, însă, hotelul oferă cazare alternativă în unități din apropiere pentru oaspeții care au rezervări în perioada lucrărilor. Perioada în care hotelul ar urma să fie închis poate suferi modificări, a mai spus acesta.

Hotelul în formă de velă, unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale orașului Dubai și proprietatea emblematică a grupului Jumeirah, a suferit unele avarii la începutul lunii martie, când resturi rezultate din interceptarea unui atac cu dronă iraniană i-au lovit fațada.

„Jumeirah Burj Al Arab este mult mai mult decât un reper arhitectural; este un simbol al ambiției, al măiestriei și al excelenței de durată. În ultimii 27 de ani, această proprietate excepțională și-a servit oaspeții cu aceeași pasiune și aceleași standarde de clasă mondială care o disting de orice alt hotel din lume. Acest program de restaurare marchează un nou capitol în istoria Jumeirah Burj Al Arab, unul care va păstra cu grijă moștenirea a ceea ce este în prezent singura proprietate din colecția Jumeirah, de ediție limitată de adrese emblematice, definite de distincția designului și de prestigiu”, susține Thomas B. Meier, Chief Executive Officer al Jumeirah.

De ce se renovează Burj Al Arab

Lucrările „mult așteptate” nu sunt legate de incidentul din martie, a declarat angajatul. Jumeirah, companie cu sediul în Emiratele Arabe Unite, nu a asociat proiectul de renovare cu războiul din regiune în cadrul comunicatului transmis în cursul zilei de marți, scrie sursa citată.

Momentul ales este, totuși, unul notabil, deoarece conflictul a afectat călătoriile către Dubai: perturbările zborurilor au impact asupra Emiratelor Arabe Unite, iar companiile din sectorul de lux avertizează asupra presiunilor asupra profiturilor, pe fondul scăderii cererii din partea vizitatorilor străini, mai adaugă Reuters.

