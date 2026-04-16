Divorț super secret în showbiz! Celebra actriță s-a despărțit de soț și și-a făcut cont pe o platformă controversată

Actrița Shannon Elizabeth, cunoscută publicului din România mai ales pentru rolul său din comedia „American Pie”, a anunțat miercuri că se alătură platformei OnlyFans, iar acest anunț vine la scurt timp după ce a depus în mod discret actele de divorț de soțul ei, Simon Borchert.

Shannon Elizabeth a divorțat în secret

Potrivit Page Six, actrița ar fi depus cererea de divorț chiar în cursul zilei de marți, iar o sursă apropiată acesteia a confirmat că Shannon Elizabeth urmează să își deschidă cont pe controversata platformă.

„Divorțul este recent. Ea este proaspăt singură și își lansează contul de OnlyFans mâine dimineață”, a declarat o sursă în exclusivitate pentru Page Six.

Deși actrița din American Pie, în vârstă de 52 de ani, nu a anunțat public despărțirea, ea a părut să facă aluzie la ruptură într-o postare pe Facebook, în timp ce reflecta asupra „resetărilor” din viața sa.

Deși a fost contactată de Page Six, actrița nu a comentat în mod public informațiile apărute în presă legate de divorț.

Shannon Elizabeth își deschide cont pe OnlyFans

Shannon Elizabeth a dezvăluit, totuși, că se alătură platformei OnlyFans în încercarea de a prelua controlul asupra propriei imagini publice.

„Mi-am petrecut întreaga carieră lucrând la Hollywood, unde alți oameni controlau narațiunea și rezultatul carierei mele. Acest nou capitol este despre a schimba asta, despre a arăta o latură mai sexy pe care nimeni nu a mai văzut-o și despre a fi mai aproape de fanii mei”, a declarat Elizabeth pentru People.

Într-o declarație separată pentru Page Six, Elizabeth a spus că așteaptă cu nerăbdare mai multă interacțiune cu fanii prin intermediul platformei.

„Reapropierea de fani prin apariții mi-a reamintit cât de mult a însemnat sprijinul lor pentru mine de-a lungul carierei și cât de mult mi-a lipsit acea energie. OnlyFans îmi oferă oportunitatea de a oferi ceva mai mult, o privire din culise, nefiltrată, asupra vieții mele și o conexiune autentică pe care nicio altă platformă nu o permite. Aici voi împărtăși și conținut exclusiv pe care pur și simplu nu îl veți găsi nicăieri altundeva. Nu este doar conținut de privit de la distanță. Este pentru oamenii care au fost mereu alături de mine și vreau ca ei să simtă asta”, a explicat ea.

Actrița din Scary Movie a adăugat că este „în continuare stabilită în mare parte în Africa de Sud” și că își va continua activitatea caritabilă prin fundația care îi poartă numele.

