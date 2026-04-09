Katy Perry, noi detalii despre relația cu Justin Trudeau. „Nu știam cât de generoasă poate fi karma”

Katy Perry le oferă fanilor o nouă perspectivă asupra relației sale cu Justin Trudeau. Pe 7 aprilie, interpreta hitului „Firework” a publicat pe Instagram un nou carusel de imagini, care a inclus o fotografie cu Trudeau, în vârstă de 54 de ani, alături de o serie de instantanee personale.

Postarea a cuprins de toate: de la cadre glam cu Perry, până la o fotografie amuzantă, o imagine emoționantă cu fiica ei și un videoclip în care artista se plimbă cu bicicleta pe plajă, scrie People.

„Nu știam cât de generoasă poate fi karma”, a scris Perry, în vârstă de 41 de ani, în descrierea postării.

Cei doi au trecut fiecare prin despărțiri intens mediatizate

Atât fostul prim-ministru canadian, cât și artista, au trecut în ultimii ani prin despărțiri care au apărut pe prima pagină a ziarelor de scandal. Trudeau și fosta sa soție, Sophie Grégoire, s-au căsătorit în 2005 și și-au anunțat despărțirea în 2023.

Trudeau și Grégoire au trei copii împreună și și-au anunțat despărțirea după 18 ani de căsnicie pe 2 august 2023.

„Mă doare profund. Știi, căsătoria este «u n succes». Separarea și divorțul sunt «un eșec»”, a spus Grégoire în podcastul Next Question With Katie Couric în mai 2024.

Grégoire a fost alături de Trudeau când acesta a fost ales premier al Canadei în 2015 și din nou în 2021. În cele din urmă, Justin Trudeau și-a anunțat demisia din funcția de lider al Partidului Liberal din Canada în ianuarie 2025.

La rândul său, Katy Perry s-a despărțit de actorul Orlando Bloom, după aproape un deceniu de relație. Orlando Bloom și Katy Perry s-au cunoscut pentru prima dată în 2016, la petrecerea organizată după încheierea galei Globurile de Aur din acel an. Ei s-au logodit de Ziua Îndrăgostiților în 2019, iar fiica lor, Daisy Dove, a venit pe lume pe 26 august 2020.

