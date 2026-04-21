Cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Ilie Bolojan! Ce venituri are Florentina

De: Anca Chihaie 21/04/2026 | 15:42
Situația personală și profesională a Ilie Bolojan continuă să atragă atenția, mai ales prin prisma detaliilor legate de viața sa privată și de activitățile celor apropiați. Actualul lider politic trăiește de mai bine de un deceniu într-o relație stabilă cu Ioana Fâșie. Relația lor a început după divorțul lui Bolojan din 2013 de fosta sa soție, Florentina, cu care are două fiice.

Căsătoria dintre Ilie Bolojan și Florentina datează din anii studenției, când ambii se aflau la studii în Timișoara. El urma cursuri în domeniul matematicii și mecanicii, în timp ce ea studia design vestimentar. După mai bine de două decenii de mariaj, cei doi au decis să se despartă, fiecare urmând un parcurs diferit atât în plan personal, cât și profesional.

Cu ce se ocupă acum Florentina Bolojan

În prezent, Florentina Bolojan activează ca psiholog în cadrul Maternității din Oradea, însă aceasta nu este singura sa sursă de venit. În paralel, ea desfășoară activități în domeniul asigurărilor, colaborând cu NN România, una dintre cele mai cunoscute companii de profil din țară. Informațiile privind implicarea sa în acest sector reies dintr-un registru oficial al intermediarilor persoane fizice, actualizat în martie 2026.

Documentele publice indică faptul că Florentina Bolojan este autorizată să opereze pe mai multe clase de asigurare, printre care se numără categorii precum C7, C8, C9, C13, C16, C17 și C18. Acestea reflectă o extindere semnificativă a competențelor sale în domeniu, comparativ cu anii anteriori. Spre exemplu, în 2025 figura cu un număr mai redus de clase, respectiv A1, A3, C1 și C2, ceea ce sugerează o dezvoltare profesională continuă în această direcție.

Colaborarea sa cu NN România a început în toamna anului 2019, iar de atunci activitatea sa în domeniul asigurărilor a evoluat constant. Clasele de asigurare în care este specializată acoperă o gamă variată de produse, de la polițe de viață și anuități până la asigurări legate de evenimente precum nașterea sau căsătoria, dar și asigurări pentru accidente sau vehicule.

În ceea ce privește veniturile, domeniul asigurărilor oferă posibilități variate, în funcție de experiență și performanță. Un agent de asigurări poate obține venituri lunare în jurul valorii de 4.500 de lei, în timp ce un consultant specializat în asigurări de viață și pensii private poate ajunge la aproximativ 6.000 de lei net după câțiva ani de activitate. De asemenea, un consultant financiar în același sector poate câștiga în jur de 5.500 de lei lunar, în funcție de portofoliul gestionat și de rezultatele obținute.

