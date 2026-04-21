Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 4 + 6 = 3

De: Denisa Crăciun 21/04/2026 | 15:42
Dragă cititorule, știm că îți place să îți testezi limitele. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un test de inteligență fantastic. Tot ce trebuie să faci pentru a rezolva testul este să privești cu atenție și să muți un singur chibrit.

Testele IQ sunt folosite adesea pentru a măsura nivelul de inteligență al unei persoane. Ele se regăsesc sub diverse forme precum cuvinte și numere lipsă, puzzle-uri și multe altele. De asemenea, ele se găsesc la un click distanță, așadar pe lângă rolul principal îți poți testa abilitățile vizuale, de gândire, analiză și răbdarea. Astfel de exerciții pot fi un prilej bun pentru a-ți antrena mintea, iar pe termen lung au beneficii incredibile.

Exercițiile de acest tip sunt gândite pentru a verifica abilitățile unei persoane. Sunt regăsite sub mai multe forme interesante. Testul de astăzi nu este deloc complicat. Tot ce trebuie să faci pentru a găsi rezolvarea este să privești cu atenție calculul. Acesta este greșit, dar mutarea unui singur chibrit te duce spre soluția corectă. Deși pare simplu la prima vedere, o clipă de neatenție te poate deconcentra. Crezi că te descurci? Hai să vedem!

Pentru cei care au reușit să rezolve exercițiul din prima: felicitări! Dacă nu ai găsit răspunsul corect, CANCAN.RO îți va oferi mai jos calculul corect. Ești gata să vezi ce trebuia să faci? Noi suntem gata să deslușim misterul.

REZOLVARE

Pentru a corecta calculul trebuia să mutați un singur chibrit. Este cel care formează cifra 6. Dacă îl mutați la cifra 3, se transformă în cifrele 5 și 9, adică răspunsul corect. Dacă te-ai întrebat vreodată ce sunt testele de inteligență, ele se regăsesc și sub alte forme, precum teste de logică, diferențe, identificarea unei greșeli, completarea numerelor sau cuvintelor și multe altele. Nivelul de inteligență este clasificat pe mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

