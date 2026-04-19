Este duminică, ultima zi din săptămână, iar cel mai bun mod de a o petrece este să îți testezi limitele. Din acest motiv, CANCAN.RO te provoacă la un test IQ. Tot ce trebuie să faci este să fii atent și să rezolvi exercițiul.

Testele IQ sunt folosite adesea de psihologi pentru a măsura nivelul de inteligență al unei persoane. Cu toate acestea, ele se regăsesc la un click distanță. Pe lângă rolul lor principal, ele îți testează limitele, răbdarea, gândirea, simțul analizei și abilitatea vizuală. De asemenea, sunt un bun antrenament pentru creier și pot avea beneficii incredibile.

Test IQ exclusiv pentru genii | 4-1=4 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

Exercițiile de acest tip sunt gândite pentru a verifica abilitățile unei persoane. Pot fi găsite sub diverse forme precum puzzle-uri, cuvinte sau numere lipsă și multe altele. Testul de astăzi nu este deloc complicat. Tot ce trebuie să faci pentru a-l rezolva este să privești cu atenție calculul. Acesta este greșit, însă mutarea unui singur chibrit te duce spre soluția corectă. Chiar dacă pare simplu la prima vedere, un moment de neatenție te poate deconcentra. Crezi că te descurci? Hai să vedem!

Pentru cei care ați reușit din prima să rezolvați testul: Felicitări, sunteți niște genii! Cei care nu au reușit, nu vă descurajați. Puteți să mai încercați o dată! Sunteți gata? Noi suntem aici să deslușim misterul. Mai jos vă vom prezenta rezolvarea.

REZOLVARE

Pentru a corecta calculul greșit trebuie să muți un singur chibrit. Acela este de la semnul minus. Trebuie pus oblic pentru a reprezenta semnul matematic împărțit. Astfel socoteala va fi exactă.

Ce sunt testele IQ

Testele de inteligență se regăsesc și sub alte forme, precum teste de logică, diferențe, identificarea unei greșeli, completarea numerelor sau cuvintelor și multe altele. Nivelul de inteligență este clasificat pe mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

VEZI ȘI: Test IQ cu chibrituri | Corectați 83 – 5 = 2, mutând un singur băț

Test IQ pentru matematicieni | Rezolvați ecuația din imagine: Cât fac kiwi + portocală + broccoli?