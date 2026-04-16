Test IQ pentru matematicieni | Rezolvați ecuația din imagine: Cât fac kiwi + portocală + broccoli?

CANCAN.RO a pregătit pentru tine un test nou pentru astăzi: o ecuație matematică sub formă de puzzle, care îți va pune la încercare atenția și logica. Acest tip de exercițiu nu este doar distractiv, ci și util pentru antrenarea minții, deoarece te obligă să gândești rapid și organizat.

Puzzle-urile de acest tip nu sunt doar simple jocuri, ci adevărate exerciții pentru minte. Ele sunt concepute pentru a stimula gândirea logică, atenția și capacitatea de analiză. În plus, astfel de provocări îi determină pe participanți să caute mai multe metode de rezolvare, nu doar una evidentă, ceea ce le face atractive pentru toate vârstele.

Tu poți să rezolvi ecuația matematică?

În acest tip de exercițiu, trebuie să descoperi valoarea unor elemente (în cazul de față fructe și legume) pe baza unor ecuații simple. Fiecare simbol are o valoare necunoscută, iar scopul este să o afli pas cu pas.

Notăm: kiwi = x, portocală = y, broccoli = z.

Prima ecuație este: x + x + x = 9. Asta înseamnă că avem trei valori identice care, adunate, dau 9. Practic, 3x = 9, iar dacă împărțim la 3, obținem x = 3. Deci un kiwi valorează 3.

A doua ecuație este: x + y + y = 5. Înlocuim valoarea lui x (care este 3) și obținem 3 + 2y = 5. Scădem 3 din 5 și rămâne 2y = 2. Împărțind la 2, rezultă y = 1. Deci portocala valorează 1.

A treia ecuație: z + z + y = 15. Înlocuim valoarea lui y (1) și obținem 2z + 1 = 15. Scădem 1 și rămâne 2z = 14. Împărțim la 2 și aflăm z = 7. Așadar, broccoli are valoarea 7.

Ultimul pas este să calculăm: x + y + z. Înlocuim valorile descoperite: 3 + 1 + 7 = 11.

Rezultatul final este 11. Acest tip de exercițiu arată cât de important este să rezolvi problemele pas cu pas. Chiar dacă la început pare complicat, dacă urmezi o logică simplă și clară, ajungi ușor la răspuns.

CITEȘTE ȘI: Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 13 + 8 = 15

Test de personalitate | Alege una dintre cele 3 peșteri din imagine și vei afla care e cea mai ascunsă frică a ta