Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 13 + 8 = 15

Dragă cititorule, CANCAN.RO îți propune astăzi un nou exercițiu de perspicacitate, conceput să îți testeze atenția, logica și abilitatea de a observa detalii subtile. În imagine apare o ecuație realizată din bețe de chibrit: 13 + 8 = 15.

Evident, rezultatul nu este corect, iar provocarea constă în a muta un singur băț pentru ca operația să devină validă.

Test de inteligență

Nu există limită de timp, așa că îți poți analiza în voie opțiunile. La prima vedere, pare imposibil de corectat printr-o singură modificare, însă totul depinde de modul în care interpretezi cifrele și de felul în care acestea pot fi transformate. Un singur chibrit poate schimba complet valoarea unui număr sau chiar sensul întregii operații.

Mutați un singur chibrit pentru a corecta 13 + 8 = 15

Regula este simplă: ai voie să muți doar un băț, fără să adaugi sau să elimini altele. Restul ține de ingeniozitatea ta. Astfel de puzzle uri sunt folosite frecvent în testele de IQ pentru a evalua gândirea analitică, recunoașterea formelor și capacitatea de a găsi soluții alternative.

Cei care au descoperit rezolvarea merită toate felicitările. Pentru cei care încă nu au găsit-o, soluția este prezentată mai jos.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului

IQ-ul este un indicator folosit pentru a evalua nivelul de inteligență al unei persoane. Acesta se determină, de regulă, prin diverse teste care implică rezolvarea de exerciții logice, puzzle-uri, serii de numere sau imagini și recunoașterea unor tipare. În funcție de rezultatele obținute, oamenii pot fi încadrați în mai multe categorii:

peste 140 – nivel excepțional, asociat cu persoane considerate geniale;

între 131 și 140 – specific celor cu performanțe ridicate, precum cercetători, experți sau lideri;

între 121 și 130 – un scor peste medie, întâlnit la un procent relativ mic din populație;

între 111 și 120 – ușor peste nivelul mediu;

între 101 și 110 – considerat intervalul mediu al inteligenței.

CITEŞTE ŞI: Test IQ cu profa Loredana de la Survivor | Calculați 3.333.333 x 3.333 = ?

Test de perspicacitate | Acești 2 iepurași de Paște par identici, dar nu sunt. Găsiți 3 diferențe!