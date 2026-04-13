Test de perspicacitate | Acești 2 iepurași de Paște par identici, dar nu sunt. Găsiți 3 diferențe!

CANCAN.RO îți propune un test de perspicacitate interesant, perfect pentru a doua zi de Paște. Ce trebuie să faci este să găsești cele trei diferențe din imaginea dată cu iepurașii. Crezi că reușești?

Testele de acest tip, în care trebuie să identifici diferențele sunt foarte populare în mediul online. Pe lângă faptul că sunt distractive, ele sunt potrivite pentru cei care vor să își antreneze mintea. Făcând astfel de teste îți pui la încercare abilitatea vizuală, dar nu numai. Peste ani, memoria nu îți va juca feste, mai ales dacă te antrenezi zilnic. Ba mai mult, este un bun mod de a-ți testa inteligența, cu ajutorul acestora psihologii își dau seama care este nivelul IQ al unei persoane.

Test de perspicacitate

Este a doua zi de Paște, este timpul pentru relaxare și pentru un moment de distracție. CANCAN.RO te provoacă să găsești care sunt cele trei diferențe din cele două imagini alăturate. Deși par identice, nu este așa. O clipă de neatenție te poate sabota și în acest mod nu vei putea vedea care sunt greșelile. Din acest motiv, este important să privești cu atenție și să îți pui la încercare perspicacitatea. Pentru a rezolva testul ai la dispoziție doar un minut. Diferențele pot apărea oriunde, culori, forme, corpul iepurelui, pe cer și așa mai departe. Trebuie să le analizezi foarte bine. Ești pregătit?

Pentru cei care au găsit diferențele din imagine: Felicitări! Dacă nu ai reușit să le observi, îți voi prezenta mai jos rezolvarea. Nu este nimic complicat. Ești gata să vezi care erau, de fapt, deosebirile? Hai să îți arăt!

REZOLVARE:

Exercițiul de astăzi a fost unul simplu. Diferențele pe care trebuia să le găsești sunt la ou. Prima diferență este la liniile în zigzag de pe ou, în imaginea din dreapta sunt pe ambele părți, iar în imaginea din stânga lipsește una dintre ele. A doua diferență este la cercurile roz. Poza din dreapta are un cerc în plus față de cea din stânga. Ultima diferență este la iepuraș. În imaginea din dreapta se poate observa interiorul urechii roz, în timp ce în imaginea din stânga este complet gri.

VEZI ȘI: Test de perspicacitate | Identificați toate cele 3 diferențe dintre aceste două bicicliste! Geniile reușesc în cel mult 1 minut

Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 0 + 7 = 1