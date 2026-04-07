Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 0 + 7 = 1

După cum v-am obișnuit, în fiecare zi venim în atenția cititorilor cu exerciții de antrenare a minții. Astăzi vă aducem o provocare din sfera matematicii. CANCAN.RO a pregătit un test care pare destul de simplu la prima vedere, însă pentru unii ar putea crea mari bătăi de cap. Cu puțină inspirație și atenție veți reuși să descoperiți rezolvarea. De asemenea, timpul este contracronometru, prin urmare, doar geniile se pot descurca în câteva secunde. Hai să aflăm cât de bine te pricepi!

Testul de astăzi necesită atenție sporită. În general, testele de inteligență sunt frecvent utilizate de psihologi sau specialiști pentru a verifica nivelul IQ al unui individ. Cei care vor reuși să descopere răspunsul și care vor găsi rezolvarea în cel mai scurt timp, se pot intitula ca fiind genii.

Test IQ pentru genii

După cum spuneam, testul de astăzi pare foarte simplu la prima vedere, poate chiar o operație matematică de clasele primare. Totuși, pentru unii poate însemna o mare bătaie de cap. În principiu, tot ce trebuie să faci este să muți un singur băț de chibrit pentru a corecta egalitatea 0+7=1.

Cei care au reușit să rezolve exercițiul și să corecteze egalitatea prin mutarea unui singur băț merită cu adevărat aplauze. Chiar și așa, dacă au mai rămas și persoane care nu au descoperit răspunsul, ei bine, îl pot afla în rândurile următoare.

Pentru a corecta egalitatea, tot ce trebuie să faci este să iei bățul de chibrit așezat la semnul plus și să îl așezi, în poziție orizontală, în componența cifrei 0. Astfel, operația se transformă din una de adunare, în una de scădere. Iar cifra 0 se transformă în cifra 8. După mutarea făcută, egalitatea devine corectă: 0+7=1. Adică 8-7=1.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

