Test IQ cu profa Loredana de la Survivor | Calculați 3.333.333 x 3.333 = ?

Este marți, iar dacă nu te-ai dezmeticit încă după ziua de luni, CANCAN.RO te provoacă la un test de IQ. Și nu oricum, ci un exercițiu de matematică propus chiar de profa Loredana de la Survivor.

Este momentul ideal să-ți pui mintea la contribuție. Loredana Pălănceanu, cunoscută drept una dintre cele mai populare profesoare de matematică de pe TikTok, revine cu o nouă provocare pentru urmăritorii săi. După experiența din emisiunea Survivor, ea continuă să testeze logica și atenția celor care o urmăresc.

Rezolvare test IQ

Testul de matematică de astăzi reprezintă o mare provocare în rândul internauților care vor încerca să găsească o rezolvare. Deși la început unora li se poate părea simplu, există și varianta de a greși. Totuși, sunt câteva reguli care dacă sunt amintite și puse corect în practică, șansele de a rezolva acest exercițiu de matematică sunt destul de mari. Vezi dacă faci parte din categoria persoanelor care oferă răspunsul corect.

De această dată, Loredana a propus un exercițiu simplu la prima vedere, dar care poate da bătăi de cap: trebuie să calculați 3.333.333 × 3.333. Ca de obicei, ea a oferit și rezolvarea, însă i-a încurajat pe toți să încerce mai întâi singuri și să găsească răspunsul corect.

Dacă faci calculul cu atenție, rezultatul este 11.109.998.889. Exercițiul arată cât de important este să fii atent la cifre și la pașii de calcul, chiar și în cazul unor operații care par ușoare la prima vedere.

Testele de inteligență se regăsesc și sub alte forme, precum teste de logică, diferențe, identificarea unei greșeli, completarea numerelor sau cuvintelor și multe altele. Nivelul de inteligență este clasificat pe mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

