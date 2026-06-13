Jennifer Lopez, în lacrimi după divorțul de Ben Affleck. Momentul alături de tatăl său care i-a schimbat viața: „Te-am iubit întotdeauna”

Jennifer Lopez a vorbit cu emoție despre unul dintre cele mai dificile momente din viața sa, dezvăluind cum a reușit să găsească puterea de a merge mai departe după divorțul de Ben Affleck. Artista a povestit că un film premiat cu Oscar și o discuție neașteptată cu tatăl său au ajutat-o să se vindece într-o perioadă în care era copleșită de durere, întrebări și griji pentru copiii săi.

Perioada dificilă de după despărțirea de Ben Affleck

Invitată în podcastul Films to Be Buried With, realizat de actorul Brett Goldstein, colegul său din filmul Office Romance, Jennifer Lopez a rememorat un episod care a avut loc în perioada divorțului de Ben Affleck.

Artista, în vârstă de 56 de ani, a explicat că totul s-a întâmplat în preajma Crăciunului, când s-a îmbolnăvit și a petrecut mult timp izolată în casă, alături de familie.

„Acum câțiva ani, m-am îmbolnăvit foarte rău în perioada Crăciunului. Familia mea era în oraș. Tatăl meu, mama mea, verișorii mei, toată lumea”, a povestit vedeta.

În acea perioadă, Lopez traversa una dintre cele mai dureroase etape din viața sa personală. Divorțul de Ben Affleck, cu care se căsătorise în 2022, avea să fie finalizat oficial în ianuarie 2025.

„În acel moment al vieții mele treceam printr-un divorț și mă gândeam foarte mult la copiii mei. Așa cum se întâmplă atunci când treci printr-o experiență de acest fel”, a mărturisit artista.

Filmul care a declanșat un val de emoții

În timpul sărbătorilor, Jennifer și-a convins tatăl, David Lopez, să urmărească împreună filmul brazilian I’m Still Here, câștigător al premiului Oscar.

Decizia a surprins-o chiar și pe ea, deoarece tatăl său nu este pasionat de filme.

„Tatăl meu nu este omul care să se așeze și să se uite la un film. Mama mea era cea pasionată de filme, divertisment și musicaluri. Toate acestea le-am moștenit de la ea”, a explicat vedeta.

Totuși, David Lopez a acceptat invitația fiicei sale.

„Cred că a acceptat pentru că eram bolnavă”, și-a amintit Jennifer.

Filmul regizat de Walter Salles spune povestea reală a lui Eunice Paiva, o femeie care își petrece viața încercând să afle adevărul despre dispariția soțului său în timpul dictaturii militare din Brazilia.

Povestea a avut un impact neașteptat asupra artistei.

„Această femeie își petrece întreaga viață încercând să demonstreze că soțul ei a existat cu adevărat, că nu a dispărut pur și simplu”, a spus Lopez.

„Încercam să plâng în tăcere”

Pe măsură ce filmul avansa, artista a fost copleșită de propriile amintiri și emoții.

„Tatăl meu stătea lângă mine și, la un moment dat, ceva s-a declanșat în mintea mea și am început să plâng”, a povestit ea.

„Am început să mă gândesc la copiii mei, la relația mea cu tatăl meu, la toate experiențele din viața mea. Totul a venit peste mine în același timp.”

Jennifer a încercat să își ascundă lacrimile de cei din jur.

„Toată familia mea știa că treceam printr-o perioadă dificilă. Eu încercam să plâng în tăcere. Știți cum este când încerci să plângi fără să te observe nimeni și, de fapt, lacrimile curg și mai tare pe față.”

În cele din urmă, tatăl ei a observat că ceva nu este în regulă și a întrebat-o ce s-a întâmplat.

„I-am spus: «Tații sunt atât de importanți».”

Cuvintele care au schimbat totul

Răspunsul lui David Lopez a devenit unul dintre cele mai importante momente din viața artistei.

„A venit lângă mine, mi-a cuprins fața cu mâinile și mi-a spus: «Te iubesc. Te-am iubit întotdeauna»”, și-a amintit Jennifer.

Artista spune că acele cuvinte au avut un efect profund asupra ei.

„Acel moment mi-a schimbat viața.”

„Cred că uneori, atunci când suntem copii, nu știm cu adevărat dacă părinții noștri ne iubesc, chiar dacă știm că ne iubesc. El a înțeles că exact asta aveam nevoie să aud.”

Cum a ajutat-o să se vindece după divorț

Privind acum în urmă, Jennifer Lopez consideră că acea seară a reprezentat un punct de cotitură în procesul său de vindecare.

„Acea experiență a vindecat o parte din mine care avea nevoie să fie vindecată.”

Vedeta spune că momentul a ajutat-o să lase în urmă nu doar divorțul de Ben Affleck, ci și anumite tipare emoționale care au marcat relațiile din trecut.

„M-a ajutat să las în urmă acea etapă din viața mea și anumite tipuri de relații.”

„Acel film m-a schimbat, m-a ajutat să cresc și, într-un anumit fel, m-a vindecat.”

Un final emoționant, dar și cu zâmbetul pe buze

După ce a povestit episodul care a făcut-o să lăcrimeze chiar și în timpul podcastului, Jennifer Lopez a încercat să destindă atmosfera și l-a tachinat pe Brett Goldstein.

„Și tu o să plângi?”, l-a întrebat râzând.

„Plângi împreună cu mine! De ce mă lași singură?”

Pentru Jennifer Lopez, momentul petrecut alături de tatăl său a fost mai mult decât o simplă conversație de familie. A fost confirmarea iubirii de care avea nevoie într-un moment în care viața sa personală trecea printr-o schimbare profundă și, după cum spune chiar ea, începutul procesului de vindecare.

CITEȘTE ȘI: Cine este actorul care a cucerit-o pe Jennifer Lopez. Apropierea dintre cei doi stârnește speculații

Cum și-a modificat Jennifer Lopez tatuajul făcut în timpul căsniciei cu Ben Affleck. Fanii au observat imediat schimbarea