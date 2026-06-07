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Cine este actorul care a cucerit-o pe Jennifer Lopez. Apropierea dintre cei doi stârnește speculații

De: Paul Hangerli 07/06/2026 | 08:10
Cine este actorul care a cucerit-o pe Jennifer Lopez. Apropierea dintre cei doi stârnește speculații
Jennifer Lopez s-a apropiat de un actor, sursa- colaj CANCAN.RO
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Jennifer Lopez și Brett Goldstein au stârnit numeroase speculații după ce au fost distribuiți împreună în comedia romantică „Office Romance”. Deși nu formează un cuplu în viața reală, surse apropiate producției susțin că între cei doi există o chimie evidentă, care a făcut colaborarea pe platourile de filmare extrem de naturală.

O conexiune instantanee încă de la primul contact

Jennifer Lopez, în vârstă de 56 de ani, și Brett Goldstein, în vârstă de 45 de ani, joacă împreună în noul film regizat de Ol Parker. Potrivit unei surse citate de publicația Us Weekly, cei doi s-au înțeles excelent încă de la prima discuție despre proiect.

„Jennifer și Brett au o chimie extraordinară, iar acest lucru a făcut ca munca pe platoul de filmare să fie ușoară și plăcută. A existat o conexiune instantanee încă de la primul apel despre proiect. Ea îl consideră extrem de fermecător, talentat și un om foarte bun”, a declarat sursa.

Prietenii artistei îl consideră o partidă excelentă

Cu toate acestea, apropiații celor doi insistă că între Jennifer și Brett nu există o relație romantică, dincolo de câteva momente de flirt și de buna înțelegere profesională.

Totuși, prietenii vedetei nu s-au putut abține să nu observe compatibilitatea dintre cei doi.

„Prietenii lui Jen glumesc adesea și îi spun că ar trebui să îi ofere o șansă lui Brett, pentru că ei cred că ar fi un partener foarte potrivit pentru ea”, a mai spus sursa.

Jennifer Lopez nu își dorește o relație în acest moment

În ciuda speculațiilor, Jennifer Lopez nu este interesată în prezent să înceapă o nouă poveste de dragoste.

Potrivit aceleiași surse, artista traversează o perioadă foarte bună din viața sa și se concentrează în primul rând asupra propriei persoane și asupra proiectelor profesionale.

„Jennifer se află într-un moment excelent al vieții sale și a decis, cel puțin pentru o perioadă, să renunțe la întâlniri. De obicei este implicată într-o relație, însă acum se bucură cu adevărat de timpul petrecut singură și de faptul că se poate concentra asupra sa”, a explicat sursa.

Brett Goldstein, impresionat de talentul lui Jennifer Lopez

La rândul său, Brett Goldstein, cunoscut publicului pentru rolul Roy Kent din serialul de succes „Ted Lasso”, a vorbit în termeni extrem de elogioși despre colega sa.

Actorul a descris-o pe Jennifer Lopez drept o artistă excepțională și consideră că talentul său actoricesc este adesea subestimat.

„Cred că este o artistă fenomenală. Este extraordinar să vezi câte lucruri a reușit să facă la cel mai înalt nivel și cu un asemenea succes. Uneori uiți câte hituri are în repertoriu. În plus, cred sincer că este subestimată ca actriță. Este fantastică. Să o văd lucrând îndeaproape la acest film m-a făcut să realizez cât de bună este în ceea ce face”, a declarat Brett.

Un rol scris special pentru Jennifer Lopez

Un detaliu interesant este că Brett Goldstein a scris scenariul filmului „Office Romance” având-o pe Jennifer Lopez în minte pentru rolul principal feminin, Jackie Cruz.

Artista s-a declarat măgulită de acest lucru și a recunoscut că proiectul a atras-o imediat.

„De fiecare dată când cineva scrie un rol gândindu-se la mine este extrem de măgulitor. Nu se întâmplă foarte des. Când am citit scenariul, mi s-a părut amuzant, emoționant și romantic. În același timp, avea ceva diferit față de celelalte comedii romantice în care am jucat”, a spus Jennifer Lopez.

Deocamdată, relația dintre Jennifer Lopez și Brett Goldstein rămâne una strict profesională. Totuși, chimia dintre cei doi este suficient de puternică încât să alimenteze curiozitatea fanilor înainte de lansarea noului film.

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