Stelian Ogică, obligat să amâne nunta. Era gata să se însoare la o zi după divorț, dar ceva i-a dat planurile peste cap

Stelian Ogică a luat prin surprindere pe toată lumea atunci când a făcut anunțul că se va căsători cu Paula, o juristă din Timișoara. Decizia a fost cu atât mai interesantă cu cât afaceristul a divorțat ieri, iar astăzi deja a început să facă demersurile necesare pentru a-și oficializa relația cu aleasa inimii lui. Doar că problemele nu au întârziat să apară, iar planurile le-au fost date peste cap, motiv pentru care Stelian Ogică a fost nevoit să amâne evenimentul. Motivul? Îl aflați din rândurile de mai jos, chiar din declarațiile în exclusivitate pe care le-a oferit pentru CANCAN.RO.

Stelian Ogică nu mai vrea să piardă vremea! Proaspăt divorțat, vrea să-și pună din nou pirostriile, dar de data aceasta, pentru tot restul vieții. Din spusele lui, pare că și-a găsit jumătatea, cu care vrea să își petreacă restul zilelor. Dacă până acum între el și fostele lui iubire exista o diferență de vârstă mult mai are, de data aceasta, numărul anilor s-a mai redus puțin, iar afaceristul spune că se înțelege de minune cu Paula.

Atât de bine, încât nu mai vrea să aștepte și deja au făcut planurile pentru nuntă. Singurul impediment, care le-a dat puțin peste cap planurile este faptul că Stelian Ogică și-a pierdut buletinul.

Stelian Ogică și Paula, nevoiți să pună pe pauză căsătoria

Până își va rezolva afaceristul situația cu buletinul, ne-a povestit și care sunt planurile de viitor pe care le are cu jurista din Timișoara. Deja au stabilit programul, asta pentru că nu se vor muta (deocamdată) împreună. În schimb, vor petrecere weekend-urile unul în compania celuilalt.

Noi anul ăsta am vorbit foarte mult, 6-7 ore pe zi și am ajuns la concluzia că avem multe în comun, avem și o vârstă apropiată, eu am 57, ea 47, am ajuns la concluzia că vrem să ne căsătorim. Asta înseamnă ca eu să merg la Timișoara, eu am divorțat ieri, până ieri eram căsătorit cu Alexandra, deși în fapt sunt despărțit de ea de vreo 7 luni. Trebuia să depun actele d căsătorie azi, dar nu-mi găsesc buletinul, nu știu unde îl aveam, unde l-am pus și am vorbit la buletine, să merg să mi-l fac. Deci mai amân, din cauza buletinului. Căsătoria e o chestie inedită, amândoi îmbrăcați frumos. Tatăl ei a fost jurist șef la Primăria din Timișoara și vrem să ne căsătorim acolo. Apoi vom face un jurământ la o mănăstire, că toată viața nu ne despărțim, indiferent ce se va întâmpla cu noi. Ne căsătorim, eu voi sta la începutul săptămânii aici, ea cu notariatul ei, ea va sta o săptămână la mine, eu voi sta o săptămână la ea, iar trei zile stăm singuri. Poate chiar e mai constructiv așa, că ți se face poftă unul de altul. Zic că am găsit și eu o femeie de vârsta mea, decisă să-și ia viața în piept. Ea are o fată care stă la Madrid, care are peste 2 milioane de urmăritori, e studentă acolo. O să se cunoască și familiile, ea are la Timișoara tot ce-i trebuie, eu am aici tot ce-mi trebuie. Nu știu încă unde ne vom stabili pe viitor. Eu de 7 luni nu mai beau cafea, nu am fumat niciodată, înainte am spart cluburile, acum mă simt curat, văd o lumină puternică și văd totul foarte optimist, a declarat Stelian Ogică pentru CANCAN.RO.

Cât despre Paula, viitoarea soție a lui Stelian Ogică, ne-a dezvăluit cum a reușit afaceristul să o cucerească.

Am pornit la drum cu încredere și ne-am propus să rămânem până la final împreună. El este o persoană foarte sensibilă, chiar dacă nu arată treaba asta și este un om extraordinar, pentru cine l-a lăsat să îl cunoască cu adevărat, m-a cucerit și cu sinceritatea și cu respectul. Nu ne va fi greu, ne vom vedea la fiecare sfârșit de săptămână, și nu va fi greu, când există sentimente reale nu e nimic greu. Ne-am promis că o să rămânem până la final împreună, ne-a spus Paula, viitoarea soție a lui Stelian Ogică.

