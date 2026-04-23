Se dau 200.000 de lei de la stat pentru femeile din România. Ce trebuie să conțină dosarul

De: Elisa Tîrgovățu 23/04/2026 | 14:18
În cursul zilei de joi, ministrul Economiei, Irineu Darău, a transmis un anunț important adresat femeilor din România care dețin sau administrează afaceri. Programul „Femeia Antreprenor” urmează să fie reluat, după ce a fost blocat, în ciuda faptului că mii de dosare fuseseră deja depuse.

Autoritățile au precizat că procedura nu va fi reluată de la început, pentru a nu invalida munca deja depusă de aplicante. În cadrul acestui program este prevăzut un sprijin financiar de până la 200.000 de lei.

„Sunt bucuros să anunț reluarea programului «Femeia Antreprenor» – un mecanism de sprijin care fusese promis, dar nu pornise niciodată, lăsând în așteptare mii de femei care au aplicat. Acest program nu a avut vreodată finanțare. Însă pentru 2026 a fost o prioritate pentru mine să creez cadrul bugetar şi să reluăm procesul exact de unde s-a rămas”, a declarat ministrul.

Peste 1.000 de afaceri vor primi finanțare

Potrivit informațiilor, programul urmează să reînceapă în intervalul 27 – 30 aprilie. Nu mai puțin de 1.000 de afaceri conduse de femei ar trebui să primească finanțare.

„Vorbim despre finanțări de până la câte 200.000 de lei care se vor acorda pentru aproximativ 1.000 de afaceri conduse de femei. Procesul reîncepe între 27 și 30 aprilie, când sunt transmise deciziile de respingere, pentru care există posibilitatea de contestație, în termen de 5 zile de la comunicare, prin platforma minimis.imm.gov.ro”, a explicat Irineu Darău.

În același timp, femeile care rămân în cursa pentru finanțare trebuie să își verifice situația fiscală și documentele, pentru a evita probleme în etapa de semnare a contractelor. Evaluarea dosarelor va avea loc etapizat, până când vor fi stabilite listele și vor fi semnate contractele.

„Lucrurile începute trebuie duse până la capăt, pentru că în spate sunt mii de planuri de business și mii de femei care merită sprijinite, în condiții corecte și transparente”, a mai transmis ministrul Economiei.

