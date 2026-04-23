BANCUL ZILEI | Când stau rău cu banii, cu adevărat?

Weekendul se apropie rapid, iar pentru a intra în atmosfera de relaxare, CANCAN.RO vă propune un banc amuzant, menit să destindă starea de după o săptămână de muncă. De această dată, tema este una universală: banii, subiect perfect pentru o glumă bună înainte de zilele libere.

Îți dai seama că stai prost cu banii atunci când ai început să îți cumperi mâncare din banii de băutură!

Alte bancuri amuzante

Bulă și Bubulina la oftalmolog

Bubulina se întoarce de la oftalmolog și îi zice lui Bulă:

– Iubitule, mi-a zis oftalmologul că, de acum înainte, trebuie să port ochelarii ăștia de vedere.

– Nu îți face griji, Bubulino, îți stă foarte bine cu ei.

– Merci, dar mi se pare că sunt mai urâtă cu ei.

– Știi de ce te vezi mai urâtă, Bubulino?

– De ce, Bulă?

– Pentru că deja vezi mai bine…

Bulă și ochiul vânăt

Într-o zi vine Bulă la şcoală cu ochii vineţi. Profa îl întreabă: Ce-ai păţit, Bulă, de ai ochii vineţi?

– Păi, eram în autobuz şi în faţa mea era o femeie căreia îi intrase fusta în fund şi i-am scos-o. Şi, de asta, ea mi-a învineţit ochiul stâng.

– Dar dreptul, întreabă profa.

– Păi, daca am văzut că nu-i convine, i-am pus fusta la loc.

Bulă și omleta

Bulă se plânge Bubulinei:

– Draga mea, după 3 zile de ouă ochiuri, nu crezi că trebuie să încercăm, totuși, să mâncăm și altceva?

– Bineînțeles, Bulă. Azi o să-ți fac omletă!

„Eu sunt cel mai tare bărbat. Bulă”

Cică s-a dus Bula în pauză și a scris apăsat pe tablă: “Eu sunt cel mai tare bărbat. Bulă.”

Învățătoarea, o femeie tânără și drăguță, intră în clasă, se uită la tablă și citește. Apoi îi spune lui Bulă:

– După oră, să mă aștepți în fața cancelariei.

În pauză, înainte de a se duce la cancelarie, Bulă le spune colegilor:

– Ați văzut, mai băieți, ce importantă este reclama?

