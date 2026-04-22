BANCUL ZILEI | Anunț într-o instituție

CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. La concursul pentru postul de secretată dintr-o instituție în loc de o secretară au fost angajate trei. Ce a urmat? Vei râde cu gura până la urechi!

„Anunț într-o instituție: Deoarece la concursul pentru postul de secretată au reușit trei secretare nu una, au mai fost angajați doi directori”.

Diferența dintre o secretară bună și una foarte bună

Care e diferenţa între o secretară bună şi una foarte bună?

Cea bună spune:

– Bună dimineaţa, domnule director.

Secretara foarte bună:

– S-a făcut dimineaţa, domnule director!

Trei secretare stau de vorbă despre directorul lor

Trei secretare stau de vorbă despre directorul lor şi despre poznele pe care i le-au făcut.

– Eu, spune prima, i-am ascuns darea de seamă pe care trebuia să o ducă la Fisc şi a luat o amendă usturătoare.

– Eu am găsit în sertarul lui nişte prezervative şi le-am găurit cu acul, povesteşte a doua.

A treia nu spune nimic, se ridică şi cade leşinată.

Secretara îşi întreabă şeful

Secretara îşi întreabă şeful:

– Este adevărat, domnule director, că oile sunt considerate cele mai proaste animale?

– Da, mieluşica mea!

O tânară secretară se plânge

O tânară secretară se plânge de o slăbiciune permanentă resimţită de un an încoace.

– Serviciul vă solicită prea mult? întreabă medicul.

– Nu, am un serviciu uşor.

– Atunci vă obosesc copiii?

– Nu, n-am copii.

– Hmm… Cât de des faceţi sex?

– De trei ori pe zi.

– Atunci acesta-i motivul oboselii dumneavoatră permanente. Vă sfătuiesc ca măcar duminica să luaţi o pauză.

– Nu pot domnule doctor. Duminica vine acasă soţul meu.

