BANCUL ZILEI | Anunț într-o instituție

„Anunț într-o instituție: Deoarece la concursul pentru postul de secretată au reușit trei secretare nu una, au mai fost angajați doi directori”.
Care e diferenţa între o secretară bună şi una foarte bună?
Cea bună spune:
– Bună dimineaţa, domnule director.
Secretara foarte bună:
– S-a făcut dimineaţa, domnule director!
Trei secretare stau de vorbă despre directorul lor şi despre poznele pe care i le-au făcut.
– Eu, spune prima, i-am ascuns darea de seamă pe care trebuia să o ducă la Fisc şi a luat o amendă usturătoare.
– Eu am găsit în sertarul lui nişte prezervative şi le-am găurit cu acul, povesteşte a doua.
A treia nu spune nimic, se ridică şi cade leşinată.
Secretara îşi întreabă şeful:
– Este adevărat, domnule director, că oile sunt considerate cele mai proaste animale?
– Da, mieluşica mea!
O tânară secretară se plânge de o slăbiciune permanentă resimţită de un an încoace.
– Serviciul vă solicită prea mult? întreabă medicul.
– Nu, am un serviciu uşor.
– Atunci vă obosesc copiii?
– Nu, n-am copii.
– Hmm… Cât de des faceţi sex?
– De trei ori pe zi.
– Atunci acesta-i motivul oboselii dumneavoatră permanente. Vă sfătuiesc ca măcar duminica să luaţi o pauză.
– Nu pot domnule doctor. Duminica vine acasă soţul meu.
