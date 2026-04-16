BANC | „Bulă, ce tot strâmbi din nas la sarmalele mele? Nu sunt bune?”

De: Elisa Tîrgovățu 16/04/2026 | 07:18
Pe măsură ce weekendul se apropie cu pași repezi, entuziasmul începe să se simtă tot mai mult, cel puțin pentru cei care nu sunt la serviciu în zilele următoare. Este joi, iar pentru a mai destinde atmosfera, poate încărcată de la muncă, CANCAN.RO vine cu un suflu fresh și un banc savuros care promite să vă smulgă un zâmbet instant. De această dată, gluma îl are ca protagonist pe nimeni altul decât Bulă. 

– Bulă, ce tot strâmbi din nas la sarmalele mele? Nu sunt bune?
– Ba da, Bubulino, sunt foarte gustoase. Dar toți aștia de aici, din sala de cinema, au popcorn.

Alte bancuri amuzante

„Eu sunt cel mai tare bărbat. Bulă”
Cică s-a dus Bula în pauză și a scris apăsat pe tablă: “Eu sunt cel mai tare bărbat. Bula.”

Învățătoarea, o femeie tânără și drăguță, intră în clasă, se uită la tablă și citește. Apoi îi spune lui Bula:

– După oră, să mă aștepți în fața cancelariei.

În pauză, înainte de a se duce la cancelarie, Bula le spune colegilor:

– Ați văzut, mai băieți, ce importantă este reclama?

La doctor

Un tip merge la doctor:
– Domnule doctor, am o problemă… cred că sunt invizibil!
Doctorul, fără să-l privească:
– Următorul!
Tipul se enervează și revine:
– Domnule doctor, vă rog, e urgent! Nu mă vede nimeni!
Doctorul, tot fără să-l privească:
– V-am spus, următorul!
Tipul pleacă supărat și zice:
– Exact ce spuneam… nici doctorul nu mă vede…
A doua zi vine din nou, dar de data asta bate tare la ușă și intră hotărât:
– ACUM mă vedeți?!
Doctorul se uită surprins:
– Vai, ce bine că ați venit! Chiar aveam nevoie de cineva…
– De ce? întreabă omul.
– Să-mi țină ușa deschisă, că asistenta e în pauză.

De ziua soacrei, Bulă se prenzintă cu un pacheţel într-o mână şi cu o puşcă în cealaltă

-La mulţi ani, mamă soacră! Ţi-am adus o pereche de cercei de aur.

-Mulţumesc, Bulă. Dar cu puşca ce vrei să faci?

-Păi, de găuri în urechi, nu ai nevoie?

La sfârşitul anului scolar Bulă îi spune mamei sale:

– Mamă, eşti o femeie norocoasă!

După care maică-sa îl întreabă:

– De ce, fiule?

Bulă îi răspunde:

– Nu trebuie să-mi mai cumperi alte cărţi anul acesta că am rămas tot în aceeaşi clasă

