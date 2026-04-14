BANC | Bulă, trebuie neapărat să îmi cumpăr câteva rochii noi!

E marți, dar nu una oarecare, ci chiar a treia zi după Paște, momentul acela în care încă ne gândim la clipele frumoase petrecute alături de familie și de cei dragi. Pentru că starea de bine încă se simte, CANCAN.RO vine cu un banc savuros care să vă țină zâmbetul pe buze, chiar și la muncă. Așa că păstrăm vibe-ul bun și vă invităm să vă bucurați de o glumă care să vă facă ziua mai frumoasă.

– Bulă, trebuie neapărat să îmi cumpăr câteva rochii noi!

– Dar ai șifonierul plin de rochii, Bubulino!

– Da, dar mi le-au văzut vecinii pe toate…

– În acest caz, hai mai bine să ne mutăm din cartier, că e mai ieftin!

Alte bancuri amuzante

La Istanbul

— Ce faci?

— Mi-a spus psihologul ca atunci când am nervi să mă plimb.

— Unde ești acum?

— Aproape de Istanbul…

Interviul

Un tip merge la interviu pentru un job.

– Bună ziua, spune angajatorul. Aveți experiență în domeniu?

– Da, bineînțeles! răspunde omul.

– Perfect. Și unde ați mai lucrat?

– Păi… am fost manager la o firmă mare.

– Serios? Ce firmă?

– Nu pot să spun, e confidențial.

– În regulă… și ce făceați acolo?

– Coordonam echipa, luam decizii importante…

– Interesant. Și de ce ați plecat?

– S-a închis firma.

– Cum așa?

– Păi… eram singurul angajat și m-am concediat singur că nu mă mai suportam.

La doctor

Tipul pleacă supărat și zice:

– Exact ce spuneam… nici doctorul nu mă vede…

A doua zi vine din nou, dar de data asta bate tare la ușă și intră hotărât:

– ACUM mă vedeți?!

Doctorul se uită surprins:

– Vai, ce bine că ați venit! Chiar aveam nevoie de cineva…

– De ce? întreabă omul.

– Să-mi țină ușa deschisă, că asistenta e în pauză.

Bulă și notele

– Mamă, spuse Bulă, am o veste bună și una proastă! Pe care vrei să ți-o zic mai intâi?

– Incepe cu cea bună, dragă.

– Vestea bună este caă am luat 10 la școală!

– Vai, bravo băiatul meu!

– Si cea proastă care e?

– Vestea proastă este că nu e adevărat!

