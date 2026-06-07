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BANCUL ZILEI | Două vecine se întâlnesc dimineața

De: Anca Chihaie 07/06/2026 | 09:14
BANCUL ZILEI | Două vecine se întâlnesc dimineața
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Este weekend, iar cel mai bun mod de a întâmpina săptămâna este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești întreaga zi.

Două vecine se întǎlnesc dimineaţa.

– Ce-i cu tine, dragă, eşti bolnavă?

– Nu, de ce întrebi?

– Păi azi dimineață am văzut doctorul ieşind din apartamentul tău… –

– Şi ce? De la tine au ieșit trei soldați. Te-am întrebat dacă a început războiul? 3

Alte bancuri haioase

La examenul de conducere

Un tip merge să dea examenul pentru permis. Examinatorul îl întreabă:
— Dacă mergi pe un drum și vezi în față o bătrânică și o femeie foarte frumoasă, pe cine lovești?
Candidatul răspunde imediat:
— Păi… bătrânica.
Examinatorul se ia cu mâinile de cap:
— Frâna, domnule, FRÂNA!
Tipul pică examenul. Se întoarce peste o lună și dă iar examenul.
Examinatorul, același:
— Dacă mergi pe drum și vezi o bătrânică și o femeie foarte frumoasă, pe cine lovești?
Tipul, sigur pe el:
— Femeia frumoasă!
— Iar ai greșit! Frâna, domnule, frâna!
Peste încă o lună vine iar.
— Dacă vezi o bătrânică și o femeie frumoasă, pe cine lovești?
— Frâna!
Examinatorul zâmbește:
— Bravo! Și acum spune-mi, pe cine lovești?
— Bătrânica, că femeia frumoasă o evită și ea!

Vânătorul și ursul

Un vânător merge în pădure hotărât să prindă un urs uriaș despre care auzise tot satul.
Îl găsește, țintește, trage… și ratează.
Din spatele lui apare ursul:
— Ai tras după mine?
— Da…
— Vino după copac.
După câteva minute, vânătorul iese foarte supărat și pleacă.
A doua zi se întoarce cu o pușcă mai mare. Îl vede pe urs, țintește atent, trage… iar ratează.
Ursul apare iar:
— Ai tras după mine?
— Da…
— Vino după copac.
După câteva minute, vânătorul pleacă și mai nervos.
A treia zi vine cu cea mai mare armă posibilă. Îl vede pe urs, țintește perfect, trage… și iar ratează.
Ursul apare calm:
— Ai tras după mine?
— Da…
— Vino după copac.
Înainte să meargă, un iepure care urmărea scena de trei zile îi șoptește:
— Auzi, fii sincer… tu ai venit aici la vânătoare sau ai alte interese?

VEZI ȘI: BANCUL ZILEI | Taximetristul și bețivul înțelept

BANC | Bulă: „Bubulino, dacă m-ai prinde cu alta, ce mi-ai face?”

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