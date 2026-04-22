BANC | Soțul ajunge târziu acasă. Soția, în pat: „Unde ai fost?”

Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este un bărbat care ajunge destul de târziu acasă. Soția îl așteaptă nervoasă, iar deznodământul este hilar.
Soțul ajunge târziu acasă… Soția, în pat:
– Unde ai fost?
– Am jucat biliard!
– E ora trei…
– Ne-am luat cu jocul și n-am mai știut cât e ceasul!
– Treci la somn!
Soțul se pune vinovat în pat… Îi vine un sms… Ce să facă?… Încetișor, pipăie pe noptieră, își ia telefonul și pleacă tiptil la baie…
Citește: „A fost minunat! Mi-a plăcut foarte mult. Hai să o facem iar!”
El răspunde: „Și mie mi-a plăcut mult. Nici nu mai am răbdare. Hai te rog mâine!”
Se întoarce în pat. Soția:
– Unde ai fost?
– La baie!
– Ce-ai făcut?
– M-am spălat pe mâini!
– Și de ce mi-ai luat telefonul?
O femeie găsește lampa lui Aladdin. Imediat o freacă și, ca de obicei, un spiriduș iese din ea. Femeia se uită la el și își exprimă dorințele…
-Vreau ca soțul să mă privească doar pe mine…
-Eu să fiu unica din viața lui…
-Să ia micul dejun, să mâncăm și să dormim mereu împreună…
-Când se ridică, să fiu primul lucru pe care îl apucă…
-Să nu mă lase niciodată singură, nici când merg la baie…
-Să călătorească întotdeauna cu mine…
-Dacă mă pierde, să dispere și să-mi spună cât de mult îmi duce lipsa…
-Să nu mă lase niciodată-n pace și să mă ia oriunde cu el…
Și spiridușul a transformat-o într-un telefon mobil.
Un polițist patrula noaptea într-un bine-cunoscut loc pentru parking. Vede un cuplu într-o mașină, cu luminile aprinse.
Când se apropie, observă că bărbatul era pe locul șoferului citind o revistă, iar tânăra, pe bancheta din spate, croșeta. Șocat de situația asta surprinzătoare, polițaiul se apropie de mașină și bate în geam.
Tânărul dă fereastra jos:
– Da, domnule polițist.
– Ce faceți voi aici?
– Nu-i evident? Eu citesc o revistă…
Arătând către tânăra femeie, polițaiul zice:
– Bine, bine, dar ea?
Tânărul răspunde:
– Cred că își croșetează un pulover…
Polițistul e bulversat total. Un tânăr cuplu în mașină la ora asta și nimic in materie de tandreturi!
– Câți ani ai tinere?
– 25…
– Dar ea, ce vârstă are ?
Tânărul se uită la ceas și zice:
– Va avea 18… în 30 de minute!
CITEȘTE ȘI:
BANCUL ZILEI | Anunț într-o instituție