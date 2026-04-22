Stelian Ogică a divorțat azi și mâine se căsătorește. Anunțul făcut în direct la Dan Capatos Show i-a lăsat pe toți fără cuvinte

Stelian Ogică aruncă bomba în direct la Dan Capatos Show! De la divorț la cununie nu e decât un pas. Spaima Loteriei ne-a spus pe față: odată cu separarea de fosta soție, viața a început să îi zâmbească. Cum? Vezi totul în exclusivitate pe CANCAN.ro!

Ogică sare din mănușile de la RXF direct în pantofii de ginerică. Acesta ne-a lăsat cu gurile căscate când ne-a spus că se căsătorește cu Paula, o juristă în vârstă de 46 de ani din Timișoara. Vezi emisiunea integrală aici!

„O să fac un anunț foarte tare. Azi am divorțat, mâine mă căsătoresc. Sunt foarte mândru de viitoarea mea iubită și sunt foarte îndrăgostit de femeia cu care sunt, iar lucrurile între noi sunt foarte serioase și asumate. Ea este jurist, este o femeie matură, are tot ce îi trebuie unei femei de 46 de ani. Noi ne vom căsători, știe socrul meu, el este un domn, este un om interesant, este din Timișoara și am început o relație foarte bună cu ai ei.”

E așa frumoasă că ai zice că e făcută cu A.I.

Dacă credeai că asta este tot, Ogică nu se oprește și aruncă altă bombă! Până acum, el și mireasa nu s-au întâlnit față în față.

„Nu ne vedem, dar ne știm mai bine decât o știam pe Alexandra. Când semnăm actele intrăm pe drumul cel drept, ne vedem direct la altar. Eu cred că vine, vorbim de două vârste asemănătoare și vrem o poveste frumoasă de dragoste. Sunt cu un om foarte serios, are toate calitățile și pe mine mă bagă într-o zonă în care mă iau transpirațiile, intru în ceva serios. Și ea are o fată pe care o cunosc și pe care o să o respect. Am terminat divorțul, am o problemă, nu-mi găsesc buletinul, dar fac analizele, le trimit la Timișoara, băgăm actele și ne prezentăm acolo, semnăm actul și rămânem împreună, după care plecăm în săptămâna de miere. Eu am acordul ei să vorbesc, trebuia să o țin secret până la căsătorie. Azi am terminat divorțul și deja facem pașii următori.”

