Adela Popescu și Radu Vâlcan, acasă la Mihaela Rădulescu. Cum arată vila spectaculoasă din Monaco

Adela Popescu și Radu Vâlcan au „evadat” pentru câteva zile pe Riviera Franceză, bucurându-se de o vacanță în doi, fără cei trei copii. Destinația lor a inclus și Monaco, unde au avut parte de o experiență specială, fiind găzduiți de Mihaela Rădulescu în impresionanta ei vilă.

Actrița nu a ratat ocazia și le-a arătat urmăritorilor câteva cadre din vacanță. Vedeta a mărturisit, în stilul ei degajat, că Mihaela le-a fost gazdă și le-a făcut turul locurilor, ghidându-i prin zonă ca un adevărat cunoscător.

„Mihaelei i s-a făcut milă de mine că a văzut că m-ai adus pe Riviera Franceză la piață și prin pietre (nr. Radu Vâlcan) și a zis bă, nene, nu se poate să fim în locul ăsta ieșit din comun și să nu. Ea este ghid local, nu cel mai scump, adică nu ne-a costat mult. Nu am dat prea mulți bani pentru servicii de genul ăsta”, le-a spus actrița urmăritorilor de pe Instagram.

Cum arată vila din Monaco a Mihaelei Rădulescu

Imaginile realizate la exterior surprind o proprietate impresionantă. Aceasta este amplasată într-o zonă selectă, înconjurată de vegetație specifică Mediteranei și cu vedere către colinele din apropiere.

Clădirea impresionează printr-un design rafinat, în tonuri calde de crem și piersică, puse în valoare de balcoane albe și detalii clasice, ce amintesc de eleganța sudului Franței.

La exterior, punctul de atracție este piscina amplă, cu linii curbe. Aceasta captează culorile apusului și creează o atmosferă relaxantă și sofisticată. Terasa largă, finisată cu piatră deschisă, include și un spațiu de luat masa în aer liber, dotat cu o masă lungă și scaune moderne, perfect pentru întâlniri și seri petrecute în compania celor dragi.

Un foișor elegant, sprijinit pe coloane albe, completează armonios decorul și aduce un plus de eleganță. În același timp, ușile ample, prevăzute cu obloane albe, se deschid larg spre interior, permițând luminii naturale să pătrundă din plin. Palmierii și vegetația ornamentală întregesc decorul, conturând acea atmosferă de vacanță continuă, specifică Monaco-ului.

Dincolo de opulența locuinței, un element din imagini iese în evidență: Mihaela Rădulescu apare îmbrăcată integral în negru. Alegerea vestimentară ar putea sugera că încă resimte pierderea partenerului său. Felix Baumgartner s-a stins din viață pe 17 iulie anul trecut, în urma unui accident de parapantă.

