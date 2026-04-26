Adela Popescu rupe tăcerea despre viața de familie! Cine conduce, de fapt, în casă

Adela Popescu și Radu Vâlcan marchează în această vară 11 ani de la cununia civilă, o etapă importantă într-o relație care a evoluat constant și care i-a transformat într-unul dintre cele mai stabile cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi sunt părinții a trei băieți și reușesc să îmbine viața de familie cu proiectele profesionale, fiind adesea apreciați pentru echilibrul pe care îl mențin între carieră și viața personală.

Recent, Adela Popescu a vorbit despre dinamica din familie și despre modul în care ea și soțul ei se raportează la creșterea copiilor. Potrivit acesteia, există diferențe clare între stilurile lor de educație, însă tocmai aceste contraste par să contribuie la armonia din familie. Vedeta a explicat că Radu Vâlcan are o abordare mai fermă și mai strictă în relația cu cei trei băieți, fiind atent la reguli și la respectarea limitelor. El intervine mai des atunci când consideră că este nevoie de disciplină, punând accent pe interdicții și pe structurarea comportamentului copiilor.

Adela Popescu rupe tăcerea despre viața de familie

În schimb, Adela Popescu se descrie ca fiind mai relaxată și mai permisivă în rolul de mamă. Ea preferă să gestioneze situațiile cu calm și spune că, de multe ori, nu este nevoie de ton ridicat pentru ca cei mici să înțeleagă ce au de făcut. Actrița susține că uneori o simplă privire este suficientă pentru ca băieții să își dea seama că trebuie să își ajusteze comportamentul, ceea ce arată că există deja o comunicare bine stabilită între ei.

În timp ce Radu Vâlcan asigură o structură mai rigidă, Adela vine cu o abordare mai flexibilă, iar împreună reușesc să mențină un echilibru în educația copiilor. Această combinație pare să funcționeze bine pentru familie, mai ales în contextul în care cei trei băieți cresc într-un mediu activ și dinamic.

„Radu e mai nervos, e mai bărbat așa, iar eu nu trebuie să țip la ei. Doar mă uit într-un fel așa la ei și se cam face ce zic eu! Dar cred că tot el e cel mai autoritar. El uzează foarte mult de «nu»: «nu faceți așa», «nu aveți voie». Eu sunt mai relaxată așa”, a declarat Adela Popescu, potrivit Click!

În ceea ce privește extinderea familiei, Adela Popescu a transmis că, în prezent, nu își mai dorește un alt copil. Ea a subliniat că lucrurile sunt deja bine așezate în formula actuală, iar familia se simte completă. Vedeta a glumit chiar pe seama spațiului necesar unei familii mai numeroase, sugerând că logistica ar deveni dificilă odată cu un nou membru, inclusiv în ceea ce privește deplasările sau organizarea zilnică.

NU RATA – Radu Vâlcan, asaltat de copii și tentații la fiecare pas. Adela Popescu l-a lăsat „de izbeliște” în mijlocul haosului

Cât s-a îngrășat Adela Popescu de Paște. Soția lui Radu Vâlcan vrea să scape repede de kilogramele în plus