Acasă » Știri » Adela Popescu rupe tăcerea despre viața de familie! Cine conduce, de fapt, în casă

De: Anca Chihaie 26/04/2026 | 18:34
Adela Popescu și Radu Vâlcan marchează în această vară 11 ani de la cununia civilă, o etapă importantă într-o relație care a evoluat constant și care i-a transformat într-unul dintre cele mai stabile cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi sunt părinții a trei băieți și reușesc să îmbine viața de familie cu proiectele profesionale, fiind adesea apreciați pentru echilibrul pe care îl mențin între carieră și viața personală.

Recent, Adela Popescu a vorbit despre dinamica din familie și despre modul în care ea și soțul ei se raportează la creșterea copiilor. Potrivit acesteia, există diferențe clare între stilurile lor de educație, însă tocmai aceste contraste par să contribuie la armonia din familie. Vedeta a explicat că Radu Vâlcan are o abordare mai fermă și mai strictă în relația cu cei trei băieți, fiind atent la reguli și la respectarea limitelor. El intervine mai des atunci când consideră că este nevoie de disciplină, punând accent pe interdicții și pe structurarea comportamentului copiilor.

În schimb, Adela Popescu se descrie ca fiind mai relaxată și mai permisivă în rolul de mamă. Ea preferă să gestioneze situațiile cu calm și spune că, de multe ori, nu este nevoie de ton ridicat pentru ca cei mici să înțeleagă ce au de făcut. Actrița susține că uneori o simplă privire este suficientă pentru ca băieții să își dea seama că trebuie să își ajusteze comportamentul, ceea ce arată că există deja o comunicare bine stabilită între ei.

În timp ce Radu Vâlcan asigură o structură mai rigidă, Adela vine cu o abordare mai flexibilă, iar împreună reușesc să mențină un echilibru în educația copiilor. Această combinație pare să funcționeze bine pentru familie, mai ales în contextul în care cei trei băieți cresc într-un mediu activ și dinamic.

„Radu e mai nervos, e mai bărbat așa, iar eu nu trebuie să țip la ei. Doar mă uit într-un fel așa la ei și se cam face ce zic eu!  Dar cred că tot el e cel mai autoritar. El uzează foarte mult de «nu»: «nu faceți așa», «nu aveți voie». Eu sunt mai relaxată așa”, a declarat Adela Popescu, potrivit Click!

În ceea ce privește extinderea familiei, Adela Popescu a transmis că, în prezent, nu își mai dorește un alt copil. Ea a subliniat că lucrurile sunt deja bine așezate în formula actuală, iar familia se simte completă. Vedeta a glumit chiar pe seama spațiului necesar unei familii mai numeroase, sugerând că logistica ar deveni dificilă odată cu un nou membru, inclusiv în ceea ce privește deplasările sau organizarea zilnică.

NU RATA – Radu Vâlcan, asaltat de copii și tentații la fiecare pas. Adela Popescu l-a lăsat „de izbeliște” în mijlocul haosului

Cât s-a îngrășat Adela Popescu de Paște. Soția lui Radu Vâlcan vrea să scape repede de kilogramele în plus

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Alex Bodi o atacă din nou pe Ramona Olaru după despărțirea de Steve Ant! Ce mesaj i-a transmis afaceristul: „Următoarea țintă e arab”
Știri
Alex Bodi o atacă din nou pe Ramona Olaru după despărțirea de Steve Ant! Ce mesaj i-a transmis…
Momente de groază la Raliul Valoniei! Tatăl lui Max Verstappen, implicat într-un accident violent
Știri
Momente de groază la Raliul Valoniei! Tatăl lui Max Verstappen, implicat într-un accident violent
„Străzi poluate”: Calea Victoriei a înregistrat cea mai mare valoare medie de noxe
Mediafax
„Străzi poluate”: Calea Victoriei a înregistrat cea mai mare valoare medie de noxe
Moldova e măturată de furtună. Zone întregi au fost luate pe sus. Stâlpi de înaltă tensiune, bănci, copaci, la pământ. Vezi imaginile dezastrului
Gandul.ro
Moldova e măturată de furtună. Zone întregi au fost luate pe sus. Stâlpi...
Apariție rară a lui Karim Țiriac, fiul mai mic al magnatului Ion Țiriac. Stă la Chicago și coordonează afacerile unui brand de haine și accesorii de lux
Prosport.ro
Apariție rară a lui Karim Țiriac, fiul mai mic al magnatului Ion Țiriac....
Motivele din spatele relațiilor extraconjugale. Specialist: „Poate funcționa ca un refugiu”
Adevarul
Motivele din spatele relațiilor extraconjugale. Specialist: „Poate funcționa ca un refugiu”
Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din Occident își caută partenere de viață în țări străine
Digi24
Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din...
Cum va fi vremea duminică: prognoză pe regiuni
Mediafax
Cum va fi vremea duminică: prognoză pe regiuni
Parteneri
Cum arată acum Sanda Nicola, fosta jurnalistă de la DIGI24 care a scăpat de cancer: „Am ales să rămân lucidă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Sanda Nicola, fosta jurnalistă de la DIGI24 care a scăpat de cancer:...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Irina Columbeanu, apariție de revistă la New York. La 19 ani, fiica Monicăi Gabor seamănă tot mai mult cu celebra ei mamă
Click.ro
Irina Columbeanu, apariție de revistă la New York. La 19 ani, fiica Monicăi Gabor seamănă...
VIDEO Cine este atacatorul de la dineul de gală la care participa Donald Trump
Digi 24
VIDEO Cine este atacatorul de la dineul de gală la care participa Donald Trump
VIDEO Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimisi in luptă când misiunea e prea importantă pentru a da greș
Digi24
VIDEO Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimisi in luptă când misiunea e prea...
La ce viteză rămâi fără permis de conducere în afara localității? Cum poți scăpa de amenda de radar?
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis de conducere în afara localității? Cum poți scăpa de...
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Cel mai bun smartwatch ieftin din 2026, ales de Consumer Reports. Preț în România
go4it.ro
Cel mai bun smartwatch ieftin din 2026, ales de Consumer Reports. Preț în România
Cum arăta un strămoș al meduzelor de acum 450 de milioane de ani?
Descopera.ro
Cum arăta un strămoș al meduzelor de acum 450 de milioane de ani?
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și distribuție completă
Go4Games
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și...
Moldova e măturată de furtună. Zone întregi au fost luate pe sus. Stâlpi de înaltă tensiune, bănci, copaci, la pământ. Vezi imaginile dezastrului
Gandul.ro
Moldova e măturată de furtună. Zone întregi au fost luate pe sus. Stâlpi de înaltă...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Alex Bodi o atacă din nou pe Ramona Olaru după despărțirea de Steve Ant! Ce mesaj i-a transmis afaceristul: ...
Alex Bodi o atacă din nou pe Ramona Olaru după despărțirea de Steve Ant! Ce mesaj i-a transmis afaceristul: „Următoarea țintă e arab”
Câștigătoarea Bravo, ai stil! a schimbat radical foaia. Nu îi mai place cu Cybertruck-ul
Câștigătoarea Bravo, ai stil! a schimbat radical foaia. Nu îi mai place cu Cybertruck-ul
Momente de groază la Raliul Valoniei! Tatăl lui Max Verstappen, implicat într-un accident violent
Momente de groază la Raliul Valoniei! Tatăl lui Max Verstappen, implicat într-un accident violent
Incident grav în Constanţa! O femeie a băut detergent şi a sărit din ambulanţa aflată în mers
Incident grav în Constanţa! O femeie a băut detergent şi a sărit din ambulanţa aflată în mers
Au șanse să se împace Andreea Popescu și Rareș Cojoc? Vica Blochina: „Ea s-a simțit nealintată”
Au șanse să se împace Andreea Popescu și Rareș Cojoc? Vica Blochina: „Ea s-a simțit nealintată”
Gestul Gabrielei Prisăcariu l-a luat prin surprindere pe Dani Oțil! Reacția prezentatorului a devenit ...
Gestul Gabrielei Prisăcariu l-a luat prin surprindere pe Dani Oțil! Reacția prezentatorului a devenit virală: „M-am gândit că iau ceva de viță nobilă”
Vezi toate știrile