Cât s-a îngrășat Adela Popescu de Paște. Soția lui Radu Vâlcan vrea să scape repede de kilogramele în plus

Paștele se încheie ca în fiecare an: cu mai multe kilograme în plus. Nici vedetele nu sunt ocolite de surplus în această perioadă. Adela Popescu a mărturisit cu câte kilograme s-a întors de la masa festivă.

Adela Popescu este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare de la noi din țară. Deși în ultimul timp nu a mai avut apariții pe micul ecran, ea arată la fel de bine și reușește să se mențină în formă prin sport și alimentație echilibrată. Cu toate acestea, după sărbătorile pascale a mărturisit că a revenit acasă cu câteva kilograme în plus. Ea, Radu Vâlcan și copiii au petrecut Paștele la țară, la Șușani, acolo unde spune că se duce des pentru că familia ei iubește acel loc.

Cu câte kilograme în plus s-a ales Adela Popescu, după masa de Paște

Masa festivă este mereu plină cu de toate. Chiar dacă mănânci puțin din fiecare preparat tradițional, inevitabil adaugi câteva kilograme în plus. Același lucru l-a pățit și celebra Adela Popescu, care face sport constant și are un stil de viață potrivit. Ea și familia ei au fost la casa de la Șușani, iar imediat ce a revenit în București a făcut o postare pe rețelele de socializare. Mai în glumă, mai în serios a recunoscut că a luat nu mai mult de 2 kilograme în plus după sărbătoare. De asemenea, a explicat că își dorește să scape rapid de ele, iar pentru asta va intra pe un meniu mai light și anume nelipsitele salate.

Ieri, în mașină, au plâns pe rând (n.r.copiii) că ei nu vor să plece de la Șușani și ei nu înțelegeau de ce eu sunt fericită (…) Am mâncat o sălățică. Încercăm un detox după două kilograme acumulate în zece zile. Nu două, 1,5, dar tot e enorm. O să beau o cafeluță și aștept să vină copiii, a transmis Adela.

Mai mult, ea a vorbit și despre momentele petrecute acolo. Spune că încearcă să îi ducă pe copii cât mai des pentru că le place foarte mult.

V-am spus că cel puțin o vacanță pe an ne-o dorim să rămână așa în familie, dar și în timpul anului. Pur și simplu sunt zile, dimineți, weekenduri, în care nu dorim să vedem pe nimeni și să rămânem așa, în atmosfera noastră de familie (…) Am văzut la copiii mei cât sunt de fericiți atunci când sunt înconjurați de familia extinsă. Nu există ceva să le placă mai tare, a mai adăugat ea.

