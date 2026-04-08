Cum arată casa de lângă cimitir a Adelei Popescu? Radu Vâlcan a fost pus serios la treabă

Adela Popescu și Radu Vâlcan au pe lângă casa de la oraș o casă lângă cimitir. Ea este situată în Șușani, acolo unde își petrec majoritatea timpului liber. Revenit din Thailanda, Radu Vâlcan a fost pus serios la treabă.

Adela Popescu și Radu Vâlcan sunt unul dintre cele mai longevive cupluri din România. Relația lor este invidiată de mulți, mai ales că reușesc să petreacă timp împreună chiar și în ciuda faptului că au trei fii și își dedică atenția asupra lor. Cei doi se bucură de momente de liniște în Șușani. Au construit o casă spectaculoasă la care încă mai lucrează.

Cum arată casa de lângă cimitir a Adelei Popescu

Vedeta a știut să își găsească un echilibru între viața de la oraș și cea de la țară. Ea și soțul ei își petrec majoritatea zilelor libere la Șușani. Dacă până acum, Radu a lipsit de acasă pentru că a fost plecat în Thailanda pentru filmările noului sezon Insula Iubirii, Adela l-a pus la muncă. Fosta prezentatoare a postat pe pagina sa de Instagram un videoclip de milioane. În prim plan este chiar Radu Vâlcan care conduce o roabă plină cu lemne. De asemenea, se pot observa crucile de la cimitir, dar și cât de înverzit este totul la țară.

Alături de primul videoclip, Adela a scris și un mesaj plin de amuzament, dar și de respect față de soțul ei. Aceasta a spus cât de greu este să stai la țară și să faci activitățiile necesare în gospodărie.

E greu să ai gospodărie la țară, spune Adela Popescu.

În cel de-al doilea videoclip, protagoniștii sunt Radu Vâlcan și fiul lor cel mic. Aceștia duc împreună gropa, iar priveliștea este minunată. În filmare se pot vedea pomii înfloriți, dar și o mică parte din casa lor. Un element important pe care nu îl putem trece cu vederea sunt două șezlonguri puse chiar în fața locuinței. Semn că după munca depusă, Radu va avea o pauză bine meritată și se vor relaxa stând liniștiți sub soare. Totuși, prezentatorul nu a scăpat ușor și a fost nevoit să monteze ceva la geamul casei. Asta în timp ce soția sa, savura o cafea la părinții ei.

