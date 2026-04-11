Agitație mare în familia lui Radu Vâlcan, de Paște. Adela Popescu: „Am făcut casa pentru a fi plină mereu”

De: Loriana Dasoveanu 11/04/2026 | 21:15
De Paște, Adela Popescu își găsește liniștea departe de agitația orașului, în casa de suflet de la Șușani. Locuința pe care a construit-o împreună cu soțul ei, Radu Vâlcan, locul în care au investit nu doar bani, ci și emoție, le oferă nu doar liniște ci și refugiul perfect pentru a petrece alături de cei dragi, în inima naturii. Este spațiul în care familia se retrage ori de câte ori are ocazia, iar sărbătorile au o altfel de înseamnătate acolo, într-o atmosferă caldă și autentică. Și, pentru că este norocoasă, vedeta nu se dă peste cap în bucătărie, așa cum fac majoritatea femeilor, asta pentru că are „aliații” ei de nădejde. În interviul pe care l-a oferit în exclusivitate pentru CANCAN.RO, soția lui Radu Vâlcan a vorbit despre toate acestea, dar și despre locul special în care vor lua prima masă de Paște. 

Adela Popescu este, fără doar și poate, o norocoasă. Vedeta nu este răsfățată doar de soțul, Radu Vâlcan, ci și de cei apropiați. Spune că de Paște nu este nevoită să se dea peste cap cu preparatele tradiționale, căci are parte de ajutor de la femeile dragi din familie. Și, ca și cum asta nu ar fi fost suficient, nici cei trei copii ai ei nu sunt mofturoși atunci când vine vorba de mâncare.

Toate femeile o vor invidia pe Adela Popescu: „Nu gătesc nimic de Paște! Mama și mătușa mea gătesc”

CANCAN.RO: Ce faceți de Paște anul acesta?

Adela Popescu: Suntem la Șușani, mergem de cum se ia vacanță. Primim și vizite, o să vină prieteni, familiile, o să fie nebunie. Casa de asta am făcut-o pentru a fi plină mereu.

CANCAN.RO: Ce gătești de Paște?

Adela Popescu: Nimic, eu nu gătesc nimic de Paște. Mama mea gătește, mătușa mea gătește, eu nu fac nimic.

Mama Adelei Popescu, ajutorul ei de nădejde
CANCAN.RO: Aveți vreun ritual anume de sărbătorile pascale?

Adela Popescu: Mergem duminică toată familia cu coșurile cu mâncare. Preotul sființește mâncarea, copiii se împărtășesc și apoi mâncăm la biserică pe dealul bisericii. Este o tradiție pe care ne place să o respectăm.

CANCAN.RO: Copiii tăi au vreun preparat pe care nu suportă să-l mănânce?

Adela Popescu: Ai mei mănâncă orice, copiii mei mănâncă mâncare thailandeză, japoneză, chinezească, nu au încercat indiană, dar sunt sigură că le-ar plăcea. Noi suntem gurmanzi și au preluat asta de la noi.

Adela Popescu și Radu Vâlcan își vor petrece sărbătorile în casa de la Șușani
