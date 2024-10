Interviul în care Adela Popescu nu le ”iartă” nici pe viitoarele…nurori: ”Nu o să facă diferența între roșie și ardei gras!” De ce trebuie să fie, musai, bogătașă

Adela Popescu a împlinit recent 38 de ani și se poate declara, fără doar și poate, o femeie împlinită. Are o carieră frumoasă, recent fiind protagonista celui mai nou film românesc – Retreat la Vama Veche, un soț care o iubește nespus și trei băieți care îi umplu inima de bucurie. În plus, actrița și soțul ei trag tare pentru casa din Șușani, unde actrița a copilărit și unde locuiesc în prezent părinții ei. Locuința va fi de vacanță, însă Adela nu exclude posibilitatea ca pe viitor să se mute definitiv și să se întoarcă la locurile natale. Dar nu singură, ci cu soțul, copiii și…nurorile. Cum va fi în postura de soacră, dar și cât de protectivă este cu cei trei băieți, aflăm din rândurile de mai jos. Adela Popescu a oferit un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO în care a vorbit despre modalitatea prin care își va face nurorile să o iubească.

Adela Popescu: „Copiii m-au făcut să fiu vulnerabilă”

CANCAN.RO: Adela, mă bucur tare mult că ne întâlnim la premiera filmului Retreat Vama Veche. La mulți ani! Ce cadou frumos de ziua ta, iată!

Adela Popescu: Chiar la asta mă gândeam și m-am și supărat puțin: Hai mă, nu puteam să o punem chiar pe 8?! Să știu o treabă, îmi fac machiaj și păr de ziua mea. Da, este un cadou foarte frumos, și sunt două zile emoționante. Ieri ziua mea, astăzi lansarea filmului pe care o așteptăm de atâta timp.

CANCAN.RO: Zi-mi puțin despre personajul tău din film. Te asemeni cu el?

Adela Popescu: Nu, nu mă asemăn deloc! Personajul meu este Corina, este o tipă fixistă, exigentă, obsedată de control, care are un copil micuț, dar încă nu a depășit perioada de depresie post-natală. Are o relație stricată cu soțul ei pe care îl cam asuprește, îl controlează permanent, vrea mereu să știe unde este. E pusă pe harță, e doar o aparență, asta este motivul pentru care se întâmplă tot ce se întâmplă în Vama Veche. Însă ce este foarte interesant este faptul că după ce o să o cam urăști, i se întâmplă o răsturnare de situație în care viața îi dă o palmă peste față și se trezește.

CANCAN.RO: Poți să-mi spui care a fost momentul în care s-au schimbat lucruri în viața ta și ți-au schimbat traiectoria sau poate gândirea?

Adela Popescu: Pe mine cel mai tare profesional m-a schimbat lucrul la telenovele, atunci am muncit foarte mult și am înțeles cum stă treaba cu maturitatea. Până atunci eram un copil și m-am maturizat brusc, având responsabilități multe și trebuia să mă ridic la nivelul așteptărilor uriașilor actori cu care lucram. Un alt om care m-am schimbat enorm a fost Radu sau mai bine spus, nu m-a schimbat, ci m-a acceptat așa cum sunt și asta m-a făcut să fiu în forță. Pe mine nașterile în sine, m-au făcut un om mult mai puternic. Mă simt imbatabilă de când am născut.

CANCAN.RO: Și în același timp ți-a atins și o altă latură…

Adela Popescu: Da, m-a făcut în același timp și foarte vulnerabilă pentru că nu există un punct mai vulnerabil pe care îl au părinții cu copiii lor pe care nu îi pot proteja tot timpul.

CANCAN.RO: Ești o mamă ultra-protectivă?

Adela Popescu: În niciun caz. Dintre noi doi, categoric Radu este mult mai posesiv, protector. Eu sunt destul de relaxată, în general. Am încredere și că noi nu putem controla lucrurile și cumva, îi înmânezi Divinității și spui: „Doamne, ai tu grijă de ei că eu nu am cum”. Spre exemplu, pleacă un copil în tabără și nu ai ce să faci. Sunt atâtea lucruri care se pot întâmpla, așa că las pe mâna lui Dumnezeu. Normal, tu clădești tot ce poți, îi hrănești sănătos, îi culci devreme, îi porti în scaunele cu centură, dar sunt atâtea lucruri pe care nu le poți controla.

CANCAN.RO: Dar a existat vreun sfat sau vreo învățătură pe care ai ținut morțiș ca ai tăi copii să o știe?

Adela Popescu: Eu cred foarte tare că trebuie să le alimentăm de când sunt mici, cu bunătatea te naști, dar raportarea la oameni trebuie să o explici. Cred că ceea ce faci, ți se întoarce. Atât lucrurile bune, cât și cele rele. Până la urmă poruncile din Biblie sunt unele după care trebuie să ne ghidăm cu totul, sunt lucruri de moralitate. Vreau să fie cinstiți. Și aș vrea să nu aibă gândirea aceea tenebroasă. Sunt oameni care construiesc o problemă în mintea lor, chiar dacă nu există. Ne uităm la aceeași situație, unora li se pare ceva îngrozitor, alții spun e ok, o rezolvăm. Mi-ar plăcea să fie așa, să pună capul pe pernă și să reușească seara să adoarmă liniștiți.

CANCAN.RO: Tu și Radu sunteți așa optimiști, sau este vreunul mai prăpăstios?

Adela Popescu: De regulă, el este mai prăpăstios, dar în momentele cheie în care am avut emoții în niște situații grele din viața noastră, el a fost suportul. Și a contat enorm. Nu se întâmplă des, dar se întâmplă când trebuie.

Adela Popescu vrea să termine repede casa de la Șușani: „Trebuie să fiu bogată! Vreau să mă iubească nurorile”

CANCAN.RO: Zi-mi ce faceți cu casa de la Șușani?

Adela Popescu: Nu ajungem, din păcate, foarte des, dar sunt părinții mei acolo și supraveghează lucrurile. Suntem aproape gata, sper ca până de Crăciun să fie funcțională.

CANCAN.RO: Dar la bătrânețe, ai de gând să îți iei familia și să te întorci la locurile natale?

Adela Popescu: Eu casa nu am făcut-o pentru bătrânețe, am făcut-o pentru tinerețea copiilor, pentru copilăria lor. Să aibă copilărie la țară este un lucru foarte valoros și dacă, apropo de nurorile acelea, dacă ne trimit la țară, asta e, ne ducem. Există posibilitatea ca la un moment dat să spună: „Hai, gata, părinți! Eliberați casa și duceți-vă la țară că noi trebuie să locuim aici, în Pipera!”

CANCAN.RO: Păi le iei și pe nurori: Haideți să muncim puțin pământul!

Adela Popescu: Cred că… Îmi este teamă că generațiile care vin nu o să mai facă diferența între roșii și ardei gras, dar vedem. Mi-am dat seama, uitându-mă în jur, cred că trebuie să fiu bogată ca să mă iubească nurorile că altfel nicio șansă nu am.

CANCAN.RO: Cred că stăm bine la capitolul acesta, sau după încasările de la film.

Adela Popescu: Exact! Fac un apel către toți cei care ne urmăresc: Veniți la film! Plătiți bilet pentru o cauză nobilă: Vreau să mă iubească nurorile!

