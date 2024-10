Adela Popescu și Adelina Pestrițu sunt vecine, dar nimeni nu știe ce se întâmplă, de fapt, între ele! Prietenie pe interes! Șicane în pragul casei: ”Bem cafeaua sau…”

Ce au în comun Adela Popescu și Adelina Pestrițu? Ei bine, nu doar că sunt unele dintre cele mai apreciate vedete și sunt mame, dar mai nou, sunt și vecine. Adelina și soțul ei, Virgil Șteblea s-au mutat în complexul în care locuiesc Adela Popescu și Radu Vâlcan alături de copiii lor. Așadar, cele două au legat o prietenie…pe interes. De ce pe interes, aflați în rândurile care urmează!

CANCAN.RO le-a întâlnit pe Adelina Pestrițu și Adela Popescu la avanpremiera celui mai nou film românesc, acolo unde aceasta din urmă a venit să-și susțină vecina care este protagonista filmului. Cele două au oferit un interviu spumos în care am glumit, dar am și scăpat porumbelul. Nu noi, ci chiar Adelina Pestrițu care ne-a dezvăluit că în curând nu va mai face față să o ajute pe vecina ei cu copiii. De ce? Căci urmează al patrulea copil pentru Adela Popescu și Radu Vâlcan, sau cel puțin așa se aude prin vecini. 🙂 Și, pentru că tot sunt așa bune prietene, nici vecina Adelina nu exclude varianta de a deveni, din nou, mămică. Dimpotrivă, chiar își dorește. Așadar, luați loc confortabil și delectați-vă cu un interviu de colecție cu cele două vedete.

Adelina Pestrițu și Adela Popescu sunt vecine și au ….”O prietenie cu interes!”

CANCAN.RO: Bună seara, ce faceți doamna Adelina?

Adelina Pestrițu: O admir pe vecina Adela.

Adela Popescu: În general, de la 16.00, ce program ai?

Adelina Pestrițu: Bem cafeaua împreună sau vrei să iau copiii de la școală?

Adela Popescu: Vreau să te duci să iei copiii.

Adelina Pestrițu: Da, mersi frumos! Am și eu copil de luat de la școală.

CANCAN.RO: O prietenie frumoasă aveți voi două.

Adela Popescu: O prietenie cu interes!

Adelina Pestrițu: De când a văzut că mă mut în zonă, mi-a făcut planul. Am programul făcut de Adela pentru fiecare zi.

Adela Popescu: Noi stăm exact pe aceeași stradă, așa că i-am spus: Nu mă interesează exact casa cum arată, e superbă, bravo! Cum stai cu programul că eu am trei copii și nu fac față cu programul?

Adelina Pestrițu: Eu la cafea vin cu mare drag, ok, îți iau și copiii de la școală o zi, două, dar să nu facem un obicei. Plus că am văzut că Radu gătește foarte bine, eu zic să ne împrietenim mai mult, să ne vizităm.

Adelina o dă de gol pe vecina Adela: „Vine și al patrulea copil”

CANCAN.RO: Adelina, spune-mi dacă te-a speriat cum este la Adela în casă cu trei copii?

Adela Popescu: Nu știe, noi nu primim pe nimeni.

Adelina Pestrițu: Nu am fost la ea acasă, rușine să îți fie că nu m-ai invitat, dar am condus-o de câteva ori și am zis că este ultima dată. Dar îmi dau seama că este o femeie împlinită și mi-a spus că își mai dorește copii, deci așteptați-vă că vine și al patrulea.

CANCAN.RO: Și la tine al doilea?

Adelina Pestrițu: Doamne – ajută!

CANCAN.RO: Aflăm lucruri în premieră.

Adela Popescu: Nu ascultați toți vecinii, așa vorbesc vecinii. Suntem bine, suntem deja depășiți numeric, noi adulții.

