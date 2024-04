Adevăratul motiv pentru care Adela Popescu a renunțat la televiziune. A făcut-o să-și dea demisia pe loc: ”Nu e glumă!”

De aproape doi ani, Adela Popescu s-a retras din televiziune. Vedeta a dispărut de pe micile ecrane și deși le promitea fanilor că nu o să stea pe bară prea mult timp, aceasta încă nu a revenit. Acum, soția lui Radu Vâlcan a dat din casă și a dezvăluit adevăratul motiv pentru care și-a pus cariera pe pauză. Ce a făcut-o pe vedetă să ia decizia radicală?

Adela Popescu a plecat de la cârma emisiunii Vorbește Lumea atunci când a adus pe lume cel de-al treilea băiețel. După naștere, vedeta Pro TV nu și-a reluat locul și asta pentru ca a plecat în Republica Dominicană alături de Cabral, pentru filmările „Sunt celebru, scoate-mă de aici”. După terminarea emisiunii din Dominicană, fanii se așteptau ca blondina să revină la matinalul pe care l-a prezentat ani de zile, însă vedeta a avut alte planuri. Adela Popescu și-a dorit o pauză, așa că a renunțat la emisiune.

Așa cum spuneam, după ce a terminat proiectul din Republica Dominicană, Adela Popescu s-a retras din lumina reflectoarelor. La acea vreme, vedeta a luat o hotărâre la care nimeni nu se aștepta și a rupt colaborarea cu Pro TV.

Chiar dacă nu de mult născuse, fanii Adelei Popescu nu i-au înțeles decizia, având în vedere că în cazul celorlalte două sarcini aceasta s-a întors destul de repede la muncă. Însă, se pare că venirea pe lume a celui de-al treilea copil a copleșit-o pe soția lui Radu Vâlcan, care nu a mai putut să meargă în paralel atât cu viața profesională, cât și cea de mămică.

Iar pentru că mereu se simțea extrem de obosită și pentru că nu apuca să stea alături de micuții ei atât de mult timp pe cât își dorea, Adela Popescu a fost nevoită să facă o alegere. Așa că a lăsat cariera pe locul doi și s-a prioritizat pe ea și familia ei.

„S-au schimbat enorm de multe lucruri. În primul rând, eu am renunțat să mai fac televiziune o vreme și cei care mă întâlnesc îmi spun în permanență că nu pot să fac asta, trebuie să fac televiziune, dar ei nici nu au înțeles, însă nici nu trebuie să înțeleagă nimeni, eu am înțeles câtă nevoie aveam să petrec timp cu copiii mei în această etapă de vârstă a lor.

Când l-am născut pe Alexandru, el avea două luni când eu m-am întors la emisiune. Îmi amintesc că mă mulgeam, lăsam lăptic acasă, mă întorceam cât mai repede acasă. După ce l-am născut pe Andrei, la șapte luni m-am întors la emisiune și a fost foarte bine, pentru că relațiile sociale te fac să depășești anumite momente grele.

Însă după ce am născut al treilea copil, nu a fost vorba de un declic major, dar imediat după ce mă întorceam de la emisiune, mă așezam lângă ei să mă joc și tot ce-mi doream ea să mă culc, nu e glumă, eram într-o stare de oboseală absolut îngrozitoare. Simțeam că nu mai e nimic luminos și am zis că e suficient și tare bine îmi e acum. Eu resimt oboseala unui om care are 20 de ani de muncă intensă.”, a declarat Adela Popescu, în cadrul podcast-ului realizat de Mihai Morar.