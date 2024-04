Adela Popescu schimbă macazul și se întoarce la o veche pasiune! Fanii au fost entuziasmați când au auzit asta: „Într-o noapte mi-a venit ideea”

De ceva timp, de când a devenit mămică pentru a treia oară, Adela Popescu s-a retras din lumina reflectoarelor. Vedeta și-a dorit o pauză, însă acum este gata să se întoarcă la o veche pasiune. Deși s-a făcut cunoscută datorită proiectelor de televiziune în care a fost implicată, vedeta a cochetat de-a lungul timpului și cu domeniul muzical, însă nu a mai apărut pe scenă de multă vreme. Ei bine, acum soția lui Radu Vâlcan își pregătește revenirea în muzică și va colabora cu o artistă cunoscută.

Adela Popescu este una dintre cele mai apreciate prezențe din showbiz-ul românesc. Aceasta a devenit cunoscut în urma serialelor românești în care a jucat, dar a demonstrat că pe lângă talentul actoricesc are și o voce foarte bună. De-a lungul timpului, aceasta a fost implicată în câteva proiecte muzicale, însă de ceva timp fanii nu au mai auzit-o cântând. Însă, acum vedeta este pregătită se revină pe scena muzicală și pregătește o colaborare interesantă.

Adela Popescu și-a surprins fanii atunci când a anunțat că va reveni pe scena muzicală. Se pare că vedeta este gata să se dedice, din nou, acestui domeniu, iar în curând va lansa o nouă piesă. Soția lui Radu Vâlcan pregătește o colaborare de excepție alături de Elena Gheorghe. Cele două au pregătit o melodie specială pentru fanii lor, care abia așteaptă să o audă.

Elene Gheorghe și Adela Popescu nu sunt la prima tentativă de a colabora. În urmă cu ani de zile, cele două se gândeau să formeze o trupă și să scoată un album de muzică pop-dance. Însă, la vremea respectivă, cele două nu au găsit susținerea de care aveau nevoie, așa că ideea nu s-a materializat. Ulterior, Elena Gheorghe a ajuns să fie solista trupei Mandinga, iar Adela Popescu și-a început cariera de actriță.

Acum, la ani distanță, cele două s-au gândit să își reia visul și în curând vor lansa o melodie împreună. Piesa se va auzi pentru prima dată pe scena de la Sala Palatului, iar fanii sunt nerăbdători să vadă colaborarea dintre Adela Popescu și Elena Gheorghe.

„Am cunoscut-o pe Adela Popescu în 2001 la Festivalul de la Mamaia unde concuram individual, eram mezinele concursului. Ne-am împrietenit repede și am hotărât să ne facem o trupă un an mai târziu. Am bătut la ușa mai multor compozitori printre care și a lui Marius Moga, însă nu s-a concretizat nimic pentru că Dumnezeu avea alte planuri cu fiecare dintre noi. Eu aveam să ajung solistă a trupei Mandinga, iar Adela actriță în cele mai iubite telenovele din România. Ne-am bucurat una de succesul celeilalte și am rămas prietene.

Acum 2 luni, într-o noapte când mă gândeam la show-ul de la Sala Palatului mi-a venit ideea de a o invita pe Adela nu doar să-mi fie alături ci să cânte cu mine așa cum ne-am fi dorit încă de acum 22 de ani :). Am luat caietul de notițe și am scris ideea acestei piese, așa s-a născut «Îți mulțumesc pentru că ești». Această piesă este scrisă cu gândul la oamenii din viața noastră pe care îi poți număra pe degetele de la o singură mână, dacă ai noroc poate de la două, acei oameni care te iubesc necondiționat”, a anunțat Elena Gheorghe.