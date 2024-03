Adela Popescu, însărcinată pentru a 4-a oară?! Imaginea care a ridicat semne de întrebare: ”Felicitări! Sarcină ușoară”

Adela Popescu și Radu Vâlcan trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mulți ani. Cei doi prezentatori de televiziune și-au clădit o familie frumoasă și împreună au trei copii minunați. Vedeta este mamă de băieți, iar în urmă cu ceva vreme își exprima dorința de a avea o fetiță. De curând, moderatoarea TV a fost zărită cu o burtică suspectă pe internet și a stârnit o avalanșă de reacții! Toată lumea a fost pusă pe jar cu o simplă fotografie.

Adela Popescu și Radu Vâlcan sunt căsătoriți din 2015 și împreună au trei copii, Alexandru, Andrei și Adrian. Vedeta TV și soțul ei și-ar fi dorit să aibă și o fetiță, însă Dumnezeu le-a oferit trei băieței. Astfel, sunt 5 membri în familia lor, iar cei doi nu exclus varianta unui alt copil. În urmă cu ceva vreme, fosta prezentatoare de la Pro TV recunoștea că au existat discuții despre o a patra sarcină, însă renunțaseră în cele din urmă.

„Am avut o singură discuție pe tema asta, dar a trecut repede. Întrebarea a fost pusă așa: Dacă am ști sigur 100% că al patrulea e fetiță, ne-am băga? Am avut așa, trei secunde, și am zis NU. Și el: Nu, nu, uită discuția asta”, spunea Adela Popescu, în cadrul podcastului Oanei Andoni.