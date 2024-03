Adela Popescu și Radu Vâlcan, întâlnire emoționantă, în Thailanda! Prezentatorul de la Insula Iubirii și-a așteptat soția cu ochii în lacrimi: „Îmi era dor”

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai sudate cupluri din showbiz. Însă, de o bună perioadă, cei doi sunt despărțiți, având în vedere că vedeta Antena 1 se află în Thailanda, acolo unde au început filmările pentru un nou sezon Insula Iubirii. Deși are treabă multă pe platourile de filmare, Radu Vâlcan nu a putut să mai stea departe de soție, așa că a chemat-o de urgență în Thailanda. Adela Popescu a răspunsul apelului, iar întâlnirea celor doi a fost una emoționantă.

În urmă cu doar câteva săptămâni, Radu Vâlcan își făcea bagajul și pleca la filmările noului sezon Insula Iubirii. În timp ce acesta este răsfățat de soarele din Thailanda, Adela Popescu a rămas acasă singură cu cei trei copii. Însă, acum, vedeta a urmat exemplul soțului, și-a făcut bagajul și a plecat și ea în Thailanda. Revederea celor doi a fost una cu scântei, dar și cu lacrimi.

(CITEȘTE ȘI: CUM ARATĂ CASA ÎN CARE LOCUIESC ADELA POPESCU ȘI RADU VÂLCAN. VILA DIN PIPERA ARE 2 ETAJE, 3 DORMITOARE ȘI UN LIVING IMENS)

Așa cum spuneam, de câteva săptămâni, Radu Vâlcan stă departe de familia lui. Ei bine, dorul de soție pare că este mare, așa că acesta și-a chemat de urgență parteneră. Adela Popescu, împinsă la rândul ei de o dorință uriașă de a-și vedea soțul, a acceptat imediat invitația și a plecat în Thailanda.

Însă, înainte de a-și lua zborul spre soțul ei, vedeta și-a pregătit temeinic plecare. Adela Popescu și-a pus copiii în temă și i-a chemat pe bunici să îi țină locul. După ce toate au fost aranjate, aceasta a fugit către aeroport.

„Pe copii de cu o săptămână înainte am început să îi pregătesc. Am început spunându-le că merg să îl ajut pe tata să aducă cadourile și am terminat find sinceră: mama si tata vor să petreacă timp împreună pentru că le e dor unul de altul.

Au părut că înțeleg. Mi-am luat un bagaj modest. Preocuparea mea a fost să fac cât mai multe chestii cu copii înainte să plec. Îmi era dor de ei cu ei lângă mine. Ciudat sentiment. Am plecat de acasă la 7:30. Nu voiam să se trezească copii înainte de teama unei scene. Așa că m-am îmbrăcat practic pe hol.:)”, le-a povestit Adela Popescu fanilor ei din mediul online.