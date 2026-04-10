Cum arată sărbătorile pascale pentru celebra actriță, după ce a anunțat oficial divorțul: „Mi-am dat seama că o să plâng” + Decizia luată în ultimul moment

De: Loriana Dasoveanu 10/04/2026 | 06:50
Tily Niculae va avea parte de primele sărbători pascale diferite din ultimii 15 ani. După divorțul de tatăl copiilor ei, actrița cunoscută din serialul La Bloc trăiește un nou capitol în viața ei. Experimentează viața de femeie singură, dar nu se lamentează, dimpotrivă. Încearcă să ia tot ce este mai bun din ea, iar atunci când vine vorba de familie, tot pe primul loc în viața ei rămâne. Într-un interviu exclusiv CANCAN.RO, Tily Niculae a vorbit despre schimbările din viața ei, despre cum gestionează această perioadă, dar și despre cum arată acum sărbătorile pentru ei. 

Deși separarea de Dragoș Popescu a venit după o relație de lungă durată, cei doi au ales să încheie totul într-un mod matur, fără scandal. Mai mult, au păstrat o relație civilizată și apropiată și continuă să colaboreze pentru creșterea copiilor lor. Dacă de Crăciun, deși erau divorțați, au decis să petreacă împreună pentru familie, acum lucrurile nu mai sunt la fel. Iată ce a declarat actrița.

Cum arată Paștele pentru Tily Niculae de când a anunțat oficial divorțul: „Am vrut să plec din țară, dar mi-am dat seama că o să plâng”

Pentru Tily Niculae, Paștele din acest an va fi diferit de cel din ultimii 15 ani, prin prisma despărțirii de tatăl copiilor ei. Dacă în general, actrița petrecea alături de familie, acum recunoaște că a luat chiar în calcul o escapadă peste hotare. A renunțat însă la ea în ultim moment, și a ales confortul emoțional și sentimental, așadar Paștele îl va petrece tot acasă. Însă, chiar dacă se va afla alături de cei dragi, sărbătorile din acest an au o încărcătură emoțională aparte.

„Am vrut să plec din țară, în vacanță. Pe de alta parte, mi-am dat seama că dacă fac lucrul acesta, o să plâng când o să mă reîntorc. Pentru că mai am multe treabă pe care nu am finalizat-o. În săptămâna 6-12 aprilie mai am foarte multe lucruri de făcut. Am stat și m-am gândit, ok, începe școala, pe 15.  Am făcut planificarea, am organizat și nu am putut să stau relaxată. Și am zis că o să fie un moment optim că poate, nu știu, o să prind un weekend sau ceva, dar nu m-am gândit”, a spus actrița pentru CANCAN.RO.

Întrebată dacă vor petrece împreună sărbătorile, ținând cont că de Crăciun au ales să se vadă, actrița a subliniat că nu au stabilit de această dată să petreacă împreună, dar că, cei doi copii ai lor, Sofia în vârstă de 14 ani și Radu, în vârstă de 5 ani, se vor împărți între bunicii materni și cei paterni, iar Tily și Dragoș vor avea grijă să nu le lipsească nimic.

„Nu am apucat să vorbesc cu tatăl copiilor. Nu am o problemă, eu și săptămâna trecută am fost la foștii mei socrii. Aveam treabă la Pitești și nu aveam cum să nu trec pe la ei, așa că m-am dus acasă la ei. Oricum din partea aceea, “Bebe, să ții minte, să aduci drobul, toate alea” . S-au separat doi adulți și atât, o să spun asta mereu, rămânem familie. Este un mit că unii copii simt separarea unor părinți. Nu simt asta, ei simt conflictul, tensiunea după ce s-au separat. Aia îi macină pe copii, nu că tata și mama nu mai sunt în aceeași casă că rolurile lor sunt la fel, știi”, a mai declarat ea.

Ca în orice familie, și în cea a lui Tily Niculae există tradiții de Paște care sunt respectate cu sfințenie. Fiecare copil primește o jucărie de la Iepurașul de Paște, dar cea mai importantă tradiție este cea legată de timpul petrecut în familie.

„Avem tradiții pe care le respectăm an de an. Mergem să luăm lumină, facem vânătoare de ouă, căutăm ouăle. Cumpărăm jucării, vine Iepurașul, dar nu cu foarte multe cadouri. Stăm la masa de Paște, dorm și eu că am ocazia să îi las cu bunicii. Ținând cont că se duc și la ceilalți bunici, o să sun eu cu programare”, a mai spus ea.

