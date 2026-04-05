Serialul de la Pro TV iubit de milioane de români, din nou pe masa producătorilor. Celebra actriță, adevărul despre începerea filmărilor: “La fel ca în prima zi”

De: Loriana Dasoveanu 05/04/2026 | 06:50
Tily Niculae a trecut printr-o perioadă de schimbări pe toate planurile. După 15 ani de căsnicie a divorțat de soțul ei, Dragoș, cu care are doi copii: o fetiță de 14 ani și un băiețel de cinci ani. După divorț, actrița și-a luat viața în propriile mâini și a schimbat direcția profesională. Într-un interviu exclusiv CANCAN.RO actrița a vorbit despre deciziile asumate din viața ei, despre cum este viața de femeie singură după ce 15 ani a fost căsătorită, dar și ce le-a spus fiul lor cel mic, Radu, în momentul în care a aflat că părinții lui se despart. Mai mult, după numeroase zvonuri că ar reîncepe filmările „La bloc”, actrița a spus care au fost, de fapt planurile producătorilor de la Pro TV. 

Tily Niculae a fost prezentă la un eveniment monden, acolo unde am întâlnit-o și noi. Zâmbitoare și pusă pe distracție, actrița nici nu ai fi zis că a trecut printr-o perioadă extrem de delicată în ultimii ani. Totuși, în interviul pe care ni l-a oferit, vedeta a vorbit despre perioada de după divorț, cum gestionează despărțirea față de copiii lor, dar și ce le-a transmis fiul cel mic celor doi când a aflat că urmează să divorțeze.

Cum arată viața lui Tily Niculae după divorț: „În sfârșit mi-am ascultat vocea interioară”

CANCAN.RO: E o bucurie să o văd pe Tilly, pentru că n-am mai văzut-o de foarte, foarte multă vreme. Ce ai mai făcut?

Tily Niculae: Am avut treaba. Ultimii trei ani din viața mea au fost la facultate, cu examene, drumuri. Știi cum e? Nu prea poți să le faci pe toate. Undeva trebuie să alegi. Și am ales.

CANCAN.RO: Simți că ai ales bine?
Tily Niculae: Am ales bine, da, că a fost cu happy-end. Da.

CANCAN.RO: Spune-ne puțin despre noua ta profesie, cea de profesor. 

Tily Niculae: Este absolut superbă. Dacă m-ar fi întrebat cineva în urmă câțiva ani că urmează să și practic această meserie, aș fi zis, nu, n-are cum. Eu, niciodată. Efectiv îi ador pe copii. Și asta povesteam ceva mai devreme, că cel mai bun feedback pe care îl poate avea orice profesor este comeback-ul elevilor. Am 50 de copii de care mă ocup, 50 de suflete și caractere diferite. Sper ca din mâinile mele să iasă multă dragoste și know-how. 

CANCAN.RO: Cum e Tily ca profesoară?

Tily Niculae: Este un mix de de toate, știi? Da. Sunt foarte liberă cu ei. Pentru mine toți contează o voce și este foarte importantă. Nu îi tratez ca o notă pe copiii mei, eu am îmbinat actoria și partea de dezvoltare personală. Avem un borcan cu mesaje, iar după fiecare oră ei primesc câte un mesaj. 

CANCAN.RO: Simți că ai prins, din nou, aripi odată cu această meserie? 
Tily Niculae: Nu, simt că în sfârșit mi-am ascultat vocea interioară, ca în urmă cu foarte mulți ani. Eu întotdeauna am făcut ceea ce am simțit în viață și nu ce mi-au spus ceilalți…. sănătoasă. Și cumva mă apropiam de 40 și nu voiam să ajung la bătrânețe să mă întreb: Măi, mai aveam pauza aceea, ce ai făcut cu anii ăia în plus?
CANCAN.RO: Ce fac copiii tăi? 
Tily Niculae: Chiar azi am avut un moment emoționant că l-am înscris pe Radu la școală, iar Sofia încheie clasa a VIII-a. E un sentiment mix, sunt pe de o parte și fericită pentru ei, dar pe de altă parte sunt, haide, ce repede trece timpul.

Ce le-a transmis fiul lor în vârstă de 5 ani: „Dragoș i-a dat dreptate”

CANCAN.RO: Cum au simțit separarea dintre tine și Dragoș? 
Tily Niculae: Noi suntem prezenți amândoi în viața lor și asta nu o spun la modul că ne văd ocazional, ei ne văd pe amândoi în fiecare zi. Noi ne ocupăm amândoi de ei. Dacă eu nu pot să ajung să o iau pe Sofia, ca să eficientizăm drumul spre casă pentru că are un timp foarte scurt de pregătire, se duce tatăl ei sau invers. Dacă eu sunt la școală, Radu stă cu tatăl lui până eu termin școala. 
Actrița și Dragoș au o relație civilizată și după divorț pentru cei doi copii ai lor
CANCAN.RO: Deci ei nu simt nimic? 

Tily Niculae: Este un mit că unii copii simt separarea unor părinți. Nu simt asta, ei simt conflictul, tensiunea după ce s-au separat. Aia îi macină pe copii, nu că tata și mama nu mai sunt în aceeași casă că rolurile lor sunt la fel. 

CANCAN.RO: Bine, la tine e și chestia asta, că e diferența de vârsta dintre copii și vezi cum a gestionat fiecare și cum i-a impactat spararea. 

Tily Niculae: În privința lui Radu aveam emoții, el fiind mic, dar a fost minunat în momentul când l-am anunțat. I-a spus lui Dragoș: „Știi că mama este frumoasă și o să-ți fie dor de ea”. Râdeam amândoi, și eu, și Dragoș. I-a spus: Da, ai dreptate, mama e frumoasă. 

CANCAN.RO: Se zvonea la un moment dat că s-ar relua filmările „La Bloc”. A fost contactat Dragoș Moștenescu, mai mulți, Mihai Coadă.

Tily Niculae: Sunt mulți ani de când se tot încearcă.  Se pentru că totuși au trecut atât de mulți ani și noi încă suntem iubiți de public și publicul ne așteaptă. Doar că, nu știu ce să zic, adică n-aș avea un răspuns pentru asta. Nu știu dacă ar putea să-i adune pe toți. S-a făcut un comeback după 10 ani și am rupt audiențele și chiar râdeam cu toții că eram la fel ca în prima zi ca energie, chimie, tot. 

