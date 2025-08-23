Acasă » Știri » Tily Niculae, noi dezvăluiri despre divorțul de Dragoș Popescu. Cum au ajuns la separare, după 15 ani de mariaj: ”Trecutul nu mai face parte din prezent”

Tily Niculae, noi dezvăluiri despre divorțul de Dragoș Popescu. Cum au ajuns la separare, după 15 ani de mariaj: "Trecutul nu mai face parte din prezent"

De: Redacția CANCAN 23/08/2025 | 09:10
Tily Niculae, noi dezvăluiri despre divorțul de Dragoș Popescu. Cum au ajuns la separare, după 15 ani de mariaj: "Trecutul nu mai face parte din prezent"
Tily Niculae și Dragoș Popescu au trăit o poveste de dragoste frumoasă, care a început în urmă aproape două decenii și s-a consolidat prin căsătoria lor din 2011. Împreună au format o familie minunată și au crescut doi copii, însă, după 15 ani de iubire, drumurile lor s-au despărțit.

Deși în urmă cu câteva săptămâni actrița vorbea discret despre anumite schimbări apărute în căsnicia ei, fără a oferi prea multe detalii, în urmă cu doar o zi, actrița a confirmat oficial divorțul de soțul său.

Tily Niculae și Dragoș Popescu au ajuns la divorț după 15 ani

Tily Niculae a mai vorbit despre divorț și în urmă cu doi ani, când menționa că diferența de vârstă de 10 ani dintre ei poate reprezenta o provocare, în unele momente. În urma mesajului publicat pe rețelele de socializare se pare că actrița și Dragoș Popescu sunt în relații bune, chiar și după ce și-au spus „adio”. Ei vor continua să se implice activ în viețile copiilor și să-i sprijine necondiționat.

„Mare lucru nu prea s-a întâmplat, fiindcă eu consider că o separare nu este o tragedie. Mai ales când se încheie în lumină așa cum mi-am propus, să onorezi ceea ce ai trăit, dar să realizezi că trecutul nu mai face parte din prezent. Mulțumesc tare pentru gânduri! Sunt eu…cu luciditate, aceeași bucurie, dar mai ales direcție clară”, a declarat Tily Niculae, pe rețelele de socializare.

Tily Niculae, apreciere pentru socrii ei

Tily Niculae a vorbit despre divorț pe rețelele de socializare, când a dat vestea fanilor săi. Decizia a fost luată în urma unei „reflecții profunde” pe care nu o regretă. Actrița a mulțumit atât părinților săi, cât și socrilor pentru tot sprijinul oferit în anii de căsnicie.

„După o perioadă de reflecție matură și decizii luate cu responsabilitate, vă spun, într-un mod respectuos și demn, că am ales să pun punct căsniciei noastre cu mult timp în urmă.
Această etapă nu reprezintă doar încheierea unei uniuni, ci și un moment de reflecție profundă, în care privesc înapoi cu recunoștință, dar și cu luciditate, față de tot ceea ce am trăit și am construit împreună.
Le mulțumesc din suflet părinților mei și socrilor pentru încrederea și sprijinul oferit mie la o vârstă atât de fragedă — 18 ani. Ne-ați fost alături cu răbdare, grijă și speranță, iar ceea ce a urmat, a fost timp de 19 ani, un drum comun pe care l-am parcurs cu bune și cu greutăți”, a scris Tily Niculae pe contul ei de Instagram.

