Fiica lui Putin și-a înșelat soțul și a rămas însărcinată cu amantul. Detalii neștiute din viața Katerinei

20/08/2025 | 18:27
Fiica lui Putin și-a înșelat soțul și a rămas însărcinată cu amantul. Detalii neștiute din viața Katerinei
Viața de familie a președintelui rus Vladimir Putin este una enigmatică, însă interesant este faptul că acesta se înrudește prin alianță cu Zelensky.

Nu, nu este vorba de președintele ucrainean Volodimir Zelensky, ci chiar ginerele său, Igor Zelensky. De profesie balerin, soțul mezinei președintelui rus a ocupat funcția de director Opera de Stat din Munchen. După ce Rusia a invadat Ucraina, acesta a fost destituit din post, arată Der Spiegel.

Povestea de dragoste cu Katerina Tikhonova a evoluat natural, prin prisma meseriei, ambii fiind dansatori. După un divorț de răsunet în 2018 de magnatul petrolului, Kirill Shamalov, cei doi și-au oficializat relația. Mai mult, fiica lui Putin nu a reușit să fie fidelă primului soț, așa că a rămas însărcinată cu Igor încă din timpul căsniciei cu Kiril. Așa a luat naștere în 2017 fetița cuplului Katerina-Igor, dintr-un adulter.

Vladimir Putin este un bunic fericit și nu ține cont prea mult de relațiile copiilor săi.

„Nu le-am impus cu cine să fie, și-au ales singuri drumul și partenerii în viață”, ar fi afirmat liderul de la Kremlin, într-un interviu acordat presei ruse.

Putin îl apreciază pe Zelensky

Dovadă stau numeroasele ipostaze în care cei doi sunt surprinși la nivel oficial. În imaginea de mai jos, Igor poate fi văzut cum supervizează alături de socrul său, Vladimir, realizarea unui centru cultural în orașul Sevastopol, din Crimeea anexată de ruși în 2014.

Sursa foto: Profimedia

Deși liderul de la Kremlin neagă favoritismele făcute la adresa apropiaților, acestea sunt evidente, însă nimeni nu are curajul să-l critice deschis.

„Nu discut despre familie și niciunul dintre ei nu este implicat la nivel guvernamental. Fiicele mele au reușit pe domeniile în care și-au propus să aibă succes. Din rațiuni de securitate, mult timp au circulat sub identități protejate. În ciuda tuturor informațiilor apărute în spațiul public, întrețin o relație apropiată cu toți membrii familiei mele. Însă natura serviciului nu îmi permite să stau prea mult aproape de ei”, a transmis Putin în direct la televiziunea de stat, Russia-1.

×