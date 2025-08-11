Acasă » Știri » Părinții lui Vladimir Putin au o poveste demnă de film: ea l-a refuzat, el i-a scos ochiul și le-au murit alți copii

De: Anghel Ion 11/08/2025 | 22:12
Sursa foto: Profimedia
Vladimir Putin este unul dintre cei mai puternici șefi de stat din lume, însă povestea sa de familie este una cu totul aparte. Povestea de dragoste dintre Vladimir Spiridonovici Putin și Maria Șelomova a început în anii ’30 pe când părinții viitorului președinte aveau doar 17 ani. Însă temperamentul lui avea pe alocuri să tulbure relația.

Într-un episod cum doar în Rusia acelor vremuri puteai vedea, tatăl lui Putin s-a dus la casa iubitei, alături de prieteni, să o scoată în sat la khorovod (horă). Atunci când aceasta a refuzat invitația, părintele viitorului președinte a înnebunit de furie și nici măcar prietenii nu l-au putut opri.

A luat o furcă și a lovit cu putere poarta femeii, până când aceasta a deschis. Din nefericire, furca a lovit-o în ochi pe Maria, astfel că a rămas fără vedere pe o parte. Vecinii care au asistat cu groază la această scenă vorbesc de faptul că acesta ar fi fost motivul pentru care cei doi s-au căsătorit.

„În acea perioadă, era rușine ca o fată să aibă defect fizic. Cine s-ar fi căsătorit cu o femeie care are ochi de sticlă? Din rușine, părinții lui Vladimir și ai Mariei au convenit nunta copiilor”, povestește o localnică.

Povestea a rămas cunoscută de generații și împărtășită prin viu grai.

Vladimir Putin, al treilea și unicul copil

După nunta, Maria a născut un băiețel pe nume Albert, însă acesta a murit la naștere. Cei doi părinți nu s-au lăsat și, în 1940, femeia a adus pe lume tot un băiețel, pe nume Viktor. Nici de această dată nu a fost cu noroc. Fiind perioada războiului, copilul a murit la vârsta de 2 ani de malnutriție, în urma asediului german dat asupra orașului Leningrad (Saint Petersburg).

Drama familiei Putin nu se încheie aici. În timpul războiului, bunica maternă este abuzată de germani și ucisă, iar doi unchi nu se mai întorc niciodată de pe frontul de est. Tatăl este grav rănit în 1942 și retras la vatră din motive de infirmitate.

Sursa foto: Profimedia

Vladimir avea să se nască pe 7 octombrie 1952, fiind singurul copil al familiei care ajunge să trăiască. Bârfele vremii spun că, de fapt, acesta nu ar fi copilul mamei sale, ci tatăl ar fi avut o aventură cu o femeie de origine georgiană la locul de muncă. Însă secretul a fost ținut ascuns iar băiatul a crescut în sânul familiei, fără să cunoască vreodată adevărul.

O femeie susținea că e mama reală a lui Vladimir Putin

Femeia care teoretic i-a dat naștere a susținut până când a murit, în 2023, că este mama bilogică a președintelui Rusiei, însă nu s-a efectuat un test ADN pentru a proba dacă ce spune este și adevărat.

Însă când vine vorba despre părinții care l-au crescut, Vladimir are numai cuvinte de laudă pentru aceștia

„Niciodată tata nu a fost beat. Niciodată nu i-a vorbit urât mamei. Nu l-am auzit niciodată înjurând”, mărturisea Putin într-un interviu.

Cu toate acestea, contestatarii acestuia susțin că Vladimir Putin ascunde în mod voit detalii din viața personală, pentru ca acestea să nu fie folosite împotriva sa.

Părinții lui Vladimir nu au apucat să îl vadă însă la conducerea țării. Mama a decedat prima, în 1998, iar tatăl i-a urmat în 1999. Singura bucurie a părinților săi au fost cele două nepoțele, pe care le-au crescut și au avut ocazia să le spună „bunici”.

Citește și: „Fiica secretă” a lui Vladimir Putin a răbufnit! Acuzații grave la adresa celui care „a ucis milioane de oameni și mi-a distrus viața”

×