Rezultate Evaluare Națională 2026 după contestații. Notele finale au fost publicate

Rezultatele finale de la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate. Elevii care nu au fost mulțumiți de notarea inițială, au depus cereri de contestații, astfel că lucrările lor au fost reevaluate.

Elevii de clasa a VIII-a trăiesc momente intense. Aceștia au stat cu sufletul la gură și asta pentru că cei care nu au obținut notele la care se așteptau au depus contestații la Evaluarea Națională. Miercuri, 8 iulie, notele finale au fost afișate pe site-ul oficial evaluare.edu.ro. Ministrul Educației a făcut anunțul prin intermediul unui comunicat. Vestea bună este că numărul de contestații depuse în acest an a fost cel mai mic din ultimii șapte ani.

Rezultatele finale Evaluare Națională 2026

Ministrul Educației a anunțat că notele finale se vor afișa miercuri, 8 iulie, până cel târziu la ora 12:00. Acestea au fost publicate mai devreme, conform acestuia. El a făcut anunțul prin intermediul unui comunicat. Mai mult decât atât, a venit și cu explicații. Ministerul Educației spune că pentru 8.696 de lucrări reevaluate au crescut nota, în timp ce 4.265 de lucrări au avut scădere. Pe de altă parte, a existat și situația în care lucrările au fost modificate, astfel că pentru 1.215 lucrări notarea a rămas la fel.

Reevaluarea lucrărilor a căror notare inițială a fost contestată a generat schimbarea notei prin creștere pentru 8.696 de lucrări. Pentru 4.265 de lucrări notele au fost modificate prin scădere, iar pentru 1.215 lucrări notele au rămas nemodificate, a spus Ministerul Educației într-un comunicat.

Numărul de contestații a fost cel mai mic din ultimii șapte ani. S-au înregistrat în total 14.176 de contestații, adică 4,79% din totalul de lucrări existente. Anul trecut, de exemplu, s-au depus nici mai mult, nici mai puțin de 19.101 contestații, în jur de 6,08% din numărul total de lucrări.

Numărul marchează o scădere semnificativă comparativ cu anul 2025, când au fost depuse 19.101 contestații (6,08% din numărul de lucrări), a explicat Ministerul Educației.

La ce materie s-au depus cele mai multe contestații

Un lucru important de menționat este materia la care cei mai mulți elevi au întâmpinat dificultăți. Este vorba despre Limba Română, pentru care s-au depus 8.981 de contestații. Pe de altă parte, la matematică pare că copiii au fost mai mulțumiți și asta pentru că s-au înregistrat în jur de 4.888 de contestații.

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